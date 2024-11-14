Eğitim Bütçesi Görüşmeleri Başladı - Son Dakika
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Politika

Eğitim Bütçesi Görüşmeleri Başladı

TBMM'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülürken, CHP'li vekiller kumanya tartışması başlattı.

14.11.2024 11:19
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP'li milletvekilleri, toplantı öncesinde, getirdikleri kumanyaları göstererek, Milli Eğitim Bakanlığının okullarda öğrencilere kumanya dağıtamadığını söyledi.

Bunun üzerine AK Parti ve CHP'li milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Komisyon salonuna girdiğinde de tartışma devam etti.

CHP'li milletvekilleri, Bakan Tekin'e kumanyaları göstererek, "Okullarda dağıtmadığınız kumanyalar, bakmak isterseniz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin ise "CHP'li belediyeler de konserlere ayırdıkları paraları getirsin..." karşılığını verdi.

AK Parti milletvekilleri de "Önce İzmir Körfezi'ni temizleyin. Kokuyor İzmir." şeklinde tepki gösterdi.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, öğrencilerin 3'te birinin okula aç gittiğini söyleyerek, "Bir öğün öğrencilerimize ücretsiz öğle yemeği verilmesi talebimiz var. Görüşmelerden sonra bu konuda önerge de vereceğiz. Destek vermenizi istiyoruz." dedi.

Komisyonda, Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK); Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin bütçeleri ve 2023 yılı kesin hesapları ile Bakanlık, YÖK, ÖSYM ve üniversitelerin Sayıştay raporları görüşülecek.

Kaynak: AA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığı, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Eğitim Bütçesi Görüşmeleri Başladı - Son Dakika

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