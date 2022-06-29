Ek gösterge ve öğrenci affı düzenlemesini de içeren teklif TBMM Başkanlığına sunuldu (5)

Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenlerle 9 Temmuz 2018'den sonra görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlilerinden 375 sayılı KHK'nin mülga ek 18. maddesine göre atananlar hariç, kamu görevlileri arasından atanmış olup yönetici kadro veya pozisyonlarındayken 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlileri, bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanacak.

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı kadrolara atanacak.

İl valilerinden veya il valiliği yapmış olanlardan görevden alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı kadrolara getirilecek.

Genel müdür ve üzeri üst kademe kamu yöneticilerinin, sona eren yöneticilik görevine dair iki yıl süren mali haklarından daha alt düzeydeki üst kademe yöneticileri de yararlanacak.

Bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşlarındaki unvansız daire başkanı ve muadili kadrolarda yer alan personelin görevden alınmaları veya görevlerinin sona ermesi halinde, 703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan ve atanacakları kadro ve mali hakları konusunda düzenlemeler içeren 375 sayılı KHK'nin ek 18. maddesinde öngörülen işlemler tesis edilecek. Böylece, hiyerarşik olarak üst kademe yönetici olan bakan yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil daire başkanı gibi kadrolar için mevcut olan görev sonrası atama güvencesinden kadrolarının özelliğine göre bu yönetici kadrolarda bulunanların da yararlanması sağlanacak.

Bu düzenleme hakim ve savcılar, dışişleri meslek memurları, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı, milli istihbarat hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici kadrolarında bulunanlar ile mevzuatı uyarınca görevde yükselme sınavıyla atanılabilecek kadro veya pozisyonlarda bulunanlar için uygulanmayacak.

Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya görevleri sona erenlerle 9 Temmuz 2018'den sonra görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlilerinden mülga ek 18. maddeye göre atananlar hariç, kamu görevlileri arasından atanmış olup yönetici kadro veya pozisyonlarındayken 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra görevden alınan veya görevi sona eren kamu görevlileri, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara bir ay içinde atanacak.

TBMM İdari Teşkilatında Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında TBMM Başkan Başmüşaviri kadrolarına, başkan olarak görev yapanlar görevden alındıklarında TBMM Başkan Müşaviri kadrolarına, başkan yardımcısı olarak görev yapanlar görevden alındıklarında Genel Sekreterlik Müşaviri kadrolarına atanacak.

Bu şekilde atananlardan, mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonucunda atanmış olanlar ile daha önce iç denetçi ve hukuk müşaviri unvanlı kadrolarda bulunanların, bir ay içinde talepte bulunmaları halinde daha önce bulundukları unvanlara ilişkin kadrolara bir ay içinde ataması yapılacak.

Anılan kadrolara atananlar ilgisine göre TBMM Başkanlığı veya TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilecek. Bu fıkra uyarınca Genel Sekreterlik Müşaviri kadrolarına atanan personelin tüm mali ve sosyal hakları, müşavir kadrosunun mali ve sosyal haklarına göre belirlenecek.

Türk Eczacıları Birliği Haysiyet Divanı

Teklifle, Türk Eczacıları Birliği Haysiyet Divanının görev ve yetkileri yeniden belirleniyor.

Buna göre, Haysiyet Divanı kayıt zorunluluğu bulunmasına rağmen odaya kayıt yaptırmayan veya yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile evrakı kendisine tevdi edilen üyelerin meslek adap ve haysiyetine aykırı olan fiil ve hallerinin niteliğine ve ağırlık derecesine göre, fiil ile ceza arasında adil bir denge gözeterek çeşitli cezalar uygulayabilecek.

Bir oda bölgesinde en az üç defada aldığı geçici sanat icrasından men cezalarının toplamı 180 gün olan eczacılar, o oda bölgesinde sürekli olarak sanat icrasından men edilecek.

Geçici olarak sanat icrasından men edilen üyenin önceki fiil ve hareketlerinin tekrarı nedeniyle yeniden sanat icrasından geçici olarak men edilmesine karar verilmesi gerektiği takdirde, 180 günlük azami sınırı geçmemek üzere ilk ceza süresi iki katı olarak uygulanacak.

Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde soruşturmaya başlanılmamış ise bu suçlarla ilgili disiplin soruşturması yapılamayacak ve ceza verilemeyecek. En geç beş yıl içinde disiplin cezası verilmemesi hallerinde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

Savunma alınmadan ceza verilemeyecek. Savunma isteme yazısının kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde yazılı savunma vermeyen üye, savunma hakkından vazgeçmiş sayılacak.

MASAK'a naklen hazine ve maliye uzmanı ataması

Teklifle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığının kurumsal kapasitesinin artırılarak görevlerinin ivedilikle ve daha etkin yerine getirilebilmesini teminen uzman ve yetişmiş personelden faydalanılması amaçlanıyor.

Buna göre, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da sayılan vergi müfettişleri, MASAK'ta istihdam edilen hazine ve maliye uzmanları, gümrük ve ticaret müfettişleri, bankalar yeminli murakıpları, hazine kontrolörleri, sigorta denetleme uzman ve aktüerleri, BDDK ve SPK uzmanları ile Merkez Bankası denetçileri ve uzmanlarından başvuranlar yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak şartıyla 31 Aralık 2022 tarihine kadar Hazine ve Maliye Uzmanı olarak naklen atanacak. Bu unvana yapılacak atama sayısı 100'ü geçemeyecek.

Teklifle, Devlet Yardımları Genel Müdürlüğüne verilen görevler ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilen "kamu personeli ile ilgili hususlarda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, personel kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar arası veri paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik koordinasyonu sağlamak" görevi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında görev yapan kariyer uzmanı personel ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredilen Kamu Personel Bilgi Sistemi'nin geliştirilmesinde, işletilmesinde ve sürdürülmesinde görev yapan diğer personelin naklen atanabilmesine imkan sağlanıyor.

Teklifin, emekli aylığının alt sınırını 3.000 liraya çıkaran düzenlemesi 2022 yılı temmuz ayı ödeme döneminden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, belediye başkanlarının makam, temsil ve görev tazminatlarına ilişkin düzenlemesi 2023 yılı ocak ayı ödeme döneminde, Vergi Usul Kanunu'ndaki cezalara ilişkin hükümleri yayımı izleyen ay başında, ek göstergeye ilişkin düzenlemeler 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

(Bitti)