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Politika

Ekim'de İhracat Rekoru!

Ekim\'de İhracat Rekoru!

Ticaret Bakanı Bolat, Ekim'de ihracatın 23,6 milyar dolara çıkarak rekor kırdığını açıkladı.

02.11.2024 13:18
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Dış ticaret verilerini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Ekim ayında Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracatı rekorunu kırmış bulunuyoruz. İhracatımız 23,6 milyar doları aştı" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekim ayı dış ticaret verilerini düzenlediği Antalya'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuna duyurdu. Toplantıda, Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki başarılarına ve Ekim ayı ihracat rakamlarına dikkat çekildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Eylül ayında ve Ekim ayında ihracatta başlayan yükseliş ivmesi kasım ve aralık ayında da yükselecek. Ülkemiz geçen yıl yüzde 5,1 büyüme sağladı. Bu yılın ilk yarısında 3,4'lük büyüme sağladı. Ekonomimizde de son baharda ağustos-eylül aylarındaki durgunluk süreci aşıldı. Güven endeksler giderek yükseliyor. PMI ekimde 45,8'e yükseldi. Tüketici güven endeksi ekimde 80,6'ya yükseldi."

"Rekor kırdık"

"Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracat rekorunu kırdık" diyen Bakan Bolat, "İhracatımız yüzde 3,6 artış ile 23 milyar 600 milyon doları aştı. Geçen yıl aynı aya göre yaklaşık 800 milyon dolar arttı. İthalatta ekim ayı ithalatı yüzde 0,1'lik bir azaldı. Dış ticaret açığımız 5,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın ekim ayına göre dış ticaret açığı 1,1 milyar dolar azaldı. 10 ayda mal ihracatımız 209,7 milyar dolardan 216,4 milyar dolara yükseldi. 6,7 milyar dolar mal ihracatı arttı. 10 aylık ithalatta tam yüzde 7,2 azalışta 282 milyar dolara geriledi. 22 milyar dolar net tasarruf sağlandı. 10 ayda dış ticaret açığını azalttığımız rakam 28,6 milyar dolar oldu. İhracat bir yıllık sürede geçen 254,4 milyar dolar iken 262,342 milyar dolara çıktı. Bu cumhuriyet tarihinin rekoru. İthalat şu anda 340 milyar dolara düşürmüş bulunuyoruz. 27 milyar dolar azalttık ithalatı" ifadelerini kullandı.

Hizmetler ticaretinin de dış ticarette parlayan bir sektör olduğuna işaret eden Bolat, "Geçen yılı 106 milyar dolar hizmet ihracatı ile kapattık. İlk 8 ayda 74 milyar dolar hizmet ihracatı söz konusu. Bu rakamlar eylül ve ekim ayında çok daha yüksek olmasını bekliyoruz. İlk 10 ayda 97 milyar dolarlık bir rakam bekliyoruz. 12 ayda da hizmet ihracatının 112 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz" diye konuştu.

" İsrail'le ihracatı tamamen durdurduk"

Bakan Bolat, cari işlemler açığının Ocak-Ağustos arası 9,7 milyar dolar olduğunu kaydederek, "Geçen sene pandemi, Ukrayna Savaşı ve deprem nedeniyle 55 milyar dolar olan cari işlemler açığı 10 milyar dolar bandına indi. İhracatta ilk 5 ülke Almanya, ABD, İngiltere, Irak, İtalya. İsrail'le ihracatı tamamen durdurduk. Filistin ile ticaret devam ediyor. Gönderilen malların alıcısı Filistin. Filistin'e dünyada en çok yardım eden Türkiye Cumhuriyeti. ya Kasım ya Aralık ayında tüm zamanların ihracat aylık rekorunu kıracağız inşallah" açıklamasında bulundu.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de, ihracatın bu yıl dalgalı bir seyir izlediğini hatırlattı. Eylül'deki yüzde 1,8'lik daralmanın ardından ekimde ibrenin yeniden yukarı döndüğünü belirten Gültepe, şöyle devam etti:

"Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre, ekim ayı ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar düzeyinde gerçekleşti. Böylece en yüksek ekim ayı ihracatına imza atmış olduk. Ocak-Ekim dönemini kapsayan 10 aylık ihracatımız 216,4 milyar dolara, 12 aylık ihracatımız ise 262,3 milyar dolara ulaştı. 10 aylık ihracatta yüzde 3,2, 12 aylık ihracatta yüzde 3,1 artıdayız. Ekimde hizmet ihracatımızın da 11 milyar dolar civarında gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ekim'de İhracat Rekoru! - Son Dakika

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