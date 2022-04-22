Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var - Son Dakika

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin iptal edilmesinin ardından YSK üyelerine yönelik "31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır" sözleriyle hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istenmesiyle ilgili, "Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var. Toplum nezdinde bizim toplumumuz vicdanlıdır. Mağduru görür, mağdura katkı sunmak, destek olmak ister." dedi.

"MAHKEMENİN DOĞRU KARAR VERECEĞİNE İNANIYORUM"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin oy farkla kazandığı 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal edilmesi üzerine yaptığı basın açıklamasında YSK Başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın son duruşması iki gün önce yapılmıştı. İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, savcı mütalaasını açıklayarak İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep etmişti. Bağcılar'daki 21 muhtarla, sahurda bir araya gelen İmamoğlu, hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis istenmesini değerlendirdi. İmamoğlu, ülkede hukukun üstünlüğüne ve mahkemenin doğru karar vereceğine inandığını, inanmak istediğini söyleyerek, "Bir savcının mütalaasıyla 4 yıl iki ay galiba, bir hapis cezası verilmesi hususunda savcı mütalaasını verdi, mahkemesi görülecek. Neymiş, ben Yüksek Seçim Kurulu'na hakaret etmişim.

"YÜKSEK SEÇİM KURULU'NA BÖYLE BİR ŞEYDE BULUNMADIM"

Olay şudur: Benim Avrupa Konseyi'ndeki bir konuşmamı, Brüksel'deki bir konuşmamı eleştiren bir bakan, bana konuşmasında 'ahmak' demiştir. Ben de kendisine iadeyi cevapla, karşılığını ona sundum. Dedim ki, 'Siz seçimi kaybettiniz 'Ahmak sizsiniz' anlamında. Bunu ben bakana söyledim ama Yüksek Seçim Kurulu'na böyle bir şeyde bulunmadım. Bunun da ifadesini verdim. Ama, Yüksek Seçim Kurulu adına ki size hakarette bulundu, ifadenizi istiyoruz çağrısına da hiç Yüksek Seçim Kurulu ifade dahi vermemişti, bunun da altını çizeyim. Ona rağmen savcı böyle bir mütalaada bulundu.

"BUNUN BANA SİYASETEN BİR ZARARI YOK"

Yani hala yaşadığımız bu olumsuzluklardan ders çıkartmayan insanlar var bu ülkede. Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok. Ama bu ülkeye zararı var, bana zararı yok. Toplum nezdinde, bizim toplumumuz vicdanlıdır, mağduru görür, mağdura katkı sunmak, destek olmak ister. O bakımdan umarım bu yanlıştan dönecek. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi ben de bu ülkede hukukun ve adaletin üstünlüğüyle bu mahkemenin doğru kararı vereceğine inanıyorum, inanmak istiyorum."