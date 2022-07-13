Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki çizmeli fotoğrafıyla gönderme yapıldı! CHP rahatsız oldu - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki çizmeli fotoğrafıyla gönderme yapıldı! CHP rahatsız oldu

13.07.2022 10:00

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önceye ait çizmeli bir fotoğrafını paylaşarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na eleştirel bir mesaj gönderdi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ise, "Çamurlu yollar, çizmeli ayaklar geçmişte kaldı. O şimdi sarayda yaşıyor." ifadeleriyle Can'a tepki gösterdi.

Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde Türkiye'nin birçok ilinde sağanak yağışlar etkili oldu. İstanbul da bu yağışlardan nasibini aldı ve pek çok ilçede su baskınları yaşandı. İstanbul su baskınları ile mücadele verirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şehir dışında tatilde olması her kesimden vatandaşın tepkisini çekti.

"HİÇBİR BAŞARI TESADÜF DEĞİLDİR"

Ekrem İmamoğlu'nun sahada olmamasına gönderme yapmak isteyen AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizmeli bir fotoğrafını paylaştı. Can paylaşımına "Hiçbir başarı tesadüf değildir, Çizme var ya çizme…" notunu düştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizmeli fotoğrafı AK Partili ve CHP'li vekilleri karşı karşıya getirdi

"ÇİZMELİ AYAKLAR GEÇMİŞTE KALDI"

CHP kanadından ise Ramazan Can'a yanıt gecikmedi. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Can'ın paylaşımını alıntılayarak o günlerin artık geride kaldığını söyledi. Tarhan, "Ramazan, o günler geride kaldı; çamurlu yollar, çizmeli ayaklar geçmişte kaldı. O şimdi sarayda yaşıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizmeli fotoğrafı AK Partili ve CHP'li vekilleri karşı karşıya getirdi
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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki çizmeli fotoğrafıyla gönderme yapıldı! CHP rahatsız oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediye başkanlığı dönemindeki çizmeli fotoğrafıyla gönderme yapıldı! CHP rahatsız oldu - Son Dakika
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