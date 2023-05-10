Ekrem İmamoğlu, Rize'de konuştu: Pandora'nın kutusu açıldı, her gece kimin hangi filmini izleyeceğimizi şaşırdık

Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de halka seslendi.

"UMUT MU KAZANIR KORKU MU?"

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle; "İki taraftan birisi kazanıyor. Doğru. Ben tarafları size anlatayım. Taraflardan birisi diyor ki 'Biz gelince her şey çok güzel olacak.' Umut veriyor. Öbür taraf da diyor ki 'Ben gidince her şey çok kötü olacak.' Korku salıyor. Umut mu kazanır korku mu?" ifadelerini kullandı. 21 yıl sonra memleketin geleceğinden korkma diyemiyorsan, hala ben gidersem ülke batar diye milleti korkutmaya çalışıyorsan senin karnen sıfır! Başarısızsın, kendin itiraf ediyorsun. Bu millet korkmaz. Onun için 14 Mayıs'ta millet kazanacak, bir kişi devri bitecek. 14 Mayıs'tan sonra milletçe birlik, bütünlük içerisinde devam edeceğiz."

"ÜRETİM VE İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ BAŞLATACAĞIZ"

"13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği bazı müjdeleri sizinle paylaşayım" diyen İmamoğlu, şunları anlattı; "Haziran ayında emeklilere bayram ikramiyesi olarak 15 bin lira vereceğiz. Emeklilerin maaşını kolayca geçinebilecek bir seviyeye getirecek. Ekonomiyi hızla düzelteceğiz. Üretim ve istihdam seferberliği başlatacağız. Esnafı, çiftçiyi, sanayiciyi destekleyeceğiz. Mülakatı çöpe atacağız, vatanın evlatları makamlara liyakatla gelecek."

"ÇAYKUR BUGÜNE KADAR NE YAZIK Kİ YERLE BİR EDİLDİ"

"ÇAYKUR'un likayatla yönetilmesini sağlayacağız" diyen İmamoğlu, "ÇAYKUR bugüne kadar ne yazık ki yerle bir edildi. Genel Başkanımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Çay 15 lira olacak. Yüzde 64 arttırıyorlar çayı. Memlekette enflasyon yüz 130! Enflasyon karşısında da çay üreticisi koruyacağız" ifadelerini kullandı. Üniversite gençlerine seslenen İmamoğlu, "Üniversite gençlerimiz var Rize'de. Üniversitede okuyan gençlerimizin bütün sorunlarıyla ilgileneceğiz. Bunlar üniversite nedir bilmiyorlar, üniversiteyi bile baskı altında tutmaya çalışıyorlar. Üniversitedeki akademisyen düşünecek, sorgulayarak, eleştirecek. Deyin ki, 'Millet İttifakı iktidarında 'Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni bile ayağa kaldıracaklar' deyin" diye konuştu.

"ETRAFINDA KİM VARSA ETRAFINDAN UZAKLAŞTI"

"Kendi çalıştıkları bakanlar bile bunlarla çalışmak istemiyorlar" diyerek devam eden İmamoğlu, şöyle devam etti: "Çünkü orada bilgilerinin işe yaramayacağını biliyorlar. Onun etrafında kim varsa etrafından uzaklaştı. Bunlar birbirlerine öyle bir düştüler ki her gün pandoranın kutusu açılıyor. Her gece kimin hangi filmini, kimin hangi itiraflarını dinleyeceğimizi şaşırdık."

"ERZURUM'DA KIŞKIRTTIKLARI İNSANLARA TAŞLATMAYA KALKTILAR"

Erzurum'daki taşlı saldırıya değinen İmamoğlu, şunları ifade etti: "Ne yaptılar bunlar? Bir avuç insana sözüm ona bizi Erzurum'da kışkırttıkları insanlara taşlatmaya kalktılar. O kadar elleri, gözleri birbirlerine karıştı ki ne yaptıklarını bilmiyorlar. Birbirlerine düştüler, bir de utanmadan dediler ki 'Bunlar birbirlerini taşlattılar.' Yahu biz oraya gideceğiz, kendimizi taşlatacağız! Taş atanların bir kısmı çıktı şimdi çeneleri kesildi."