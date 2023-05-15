Ekrem İmamoğlu seçimin ardından İBB Meclis'indeki toplantıya katıldı! Herkes aynı yorumda bulundu - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu seçimin ardından İBB Meclis'indeki toplantıya katıldı! Herkes aynı yorumda bulundu

15.05.2023 13:54

14 gündür seçim çalışmaları nedeniyle izinde olan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sabah bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, "Sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından İstanbul'da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik." şeklinde konuştu. Bu paylaşımın altına birçok kullanıcı yaptığı yorumda, "Kürkçü dükkanına dönebildiniz" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı aynı zamanda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, bir süredir seçim çalışmaları nedeniyle izne çıkmıştı. Süreç boyunca tüm Türkiye'yi adım adım gezen ve mitingler yapan İmamoğlu, seçim akşamı da yine aktif bir rol oynadı.

"RUTİN TOPLANTIMIZI YAPTIK"

Gece boyu siyasi mücadele verdiklerini belirten İmamoğlu, bu sabah da İBB'de yönetim kurulu toplantısına katıldı. Paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı: " Ankara'da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul'da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul'a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek."

"KÜRKÇÜ DÜKKANI"

Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Tweet'in altında ise birçok kullanıcı İmamoğlu için "Kürkçü dükkanına dönebildiniz" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

YORUMLAR (5)
  • Erdinç Uzuner: Nihayet şehre geri döndün, boş işlerle uğraşmaktan dibe vurdun maalesef, her taşın altından çıkıyorsun, dikkat et masanız hasar aldı zaten. Cevap Yaz 59 27 Yayından Kaldır
  • Gokhan Turan: Dostlar alış verişte görsün. Cevap Yaz 42 20 Yayından Kaldır
  • ramazan deniz: yenimi aklına geldı istanbul cumhur başkanlıgı yardımcılıgı gıtı Cevap Yaz 71 26 Yayından Kaldır
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İmamoğlu, seçim sonuçlarının ardından İBB'de toplantıya katıldı! Herkes aynı yorumu yaptı İmamoğlu, seçim sonuçlarının ardından İBB'de toplantıya katıldı! Herkes aynı yorumu yaptı

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Son Dakika Politika Ekrem İmamoğlu seçimin ardından İBB Meclis'indeki toplantıya katıldı! Herkes aynı yorumda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekrem İmamoğlu seçimin ardından İBB Meclis'indeki toplantıya katıldı! Herkes aynı yorumda bulundu - Son Dakika
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