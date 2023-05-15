Ekrem İmamoğlu seçimin ardından İBB Meclis'indeki toplantıya katıldı! Herkes aynı yorumda bulundu

İBB Başkanı aynı zamanda Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, bir süredir seçim çalışmaları nedeniyle izne çıkmıştı. Süreç boyunca tüm Türkiye'yi adım adım gezen ve mitingler yapan İmamoğlu, seçim akşamı da yine aktif bir rol oynadı.

"RUTİN TOPLANTIMIZI YAPTIK"

Gece boyu siyasi mücadele verdiklerini belirten İmamoğlu, bu sabah da İBB'de yönetim kurulu toplantısına katıldı. Paylaşımda ise şu ifadeler yer aldı: " Ankara'da sabaha kadar sürdürdüğümüz siyasi mücadelenin ardından, İstanbul'da rutin İBB yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı ele aldık. İstanbul'a yoğun hizmet trafiğimiz artarak sürecek."

"KÜRKÇÜ DÜKKANI"

Bu paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı. Tweet'in altında ise birçok kullanıcı İmamoğlu için "Kürkçü dükkanına dönebildiniz" şeklinde yorumlar yaptı.

İşte o paylaşımlardan bazıları: