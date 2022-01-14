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Elektrikli otobüs projesine katılacak belediyeler Samsun'a telif ücreti ödeyecek - Son Dakika

Elektrikli otobüs projesine katılacak belediyeler Samsun'a telif ücreti ödeyecek

14.01.2022 17:09

Elektrikli otobüs projesine katılacak belediyeler Samsun'a telif ücreti ödeyecek Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı ToplantısıSAMSUN – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu yıl Mayıs ayında 10 otobüsle faaliyete geçecek ultra hızlı şarj sistemi ile 15 dakikada şarj...

Elektrikli otobüs projesine katılacak belediyeler Samsun'a telif ücreti ödeyecek

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı

SAMSUN – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, bu yıl Mayıs ayında 10 otobüsle faaliyete geçecek ultra hızlı şarj sistemi ile 15 dakikada şarj olabilen elektrikli otobüs projesinin telif hakkının kendilerinde olduğunu, bu proje ile ASELSAN'dan yararlanacak belediyelerin Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne 'telif hakkı ücreti' ödeyeceğini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı, Mustafa Demir başkanlığında Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplam 61 maddenin görüşüldüğü mecliste konuşan Başkan Mustafa Demir, karara bağlanan maddeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Mecliste ayrıca elektrikli otobüslerin alınması için kullanılacak 5 milyon 800 euroluk (KDV hariç) kredi kullanma yetkisi de oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

"Samsun'daki tüm ulaşım hattını elektrikli otobüs ile sağlayacağız"

Hafif raylı sistem vagonlarının tanesinin 2 milyon euro olduğuna dikkat çeken ve elektrikli otobüse dönmek için çalışma yürüttüklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yeni alacağımız elektrikli otobüsler lityum pilli ve şarj süresi de 15 dakika gibi kısa bir süre. Pillerin kullanım ömrü 15 yıl. İşletme maliyeti fosil yakıtlı otobüse göre 7'de 1 oranında daha az. İlk etapta 10 adet otobüs için anlaşmıştık. Şu anda görüşmeler devam ediyor. Eğer anlaşırsak otobüs sayısını TEKNOFEST dolayısıyla 20'ye çıkarmayı düşünüyoruz. SAMÜ Ballıca Kampüsü'nden Çarşamba Havalimanı'na kadar hatta koyacağız. Bir de kent içinde ring hattı oluşturuyoruz. Gelecekte Samsun Şehir Hastanesi hattına da bu elektrikli otobüsleri koymayı planlıyoruz. Mayıs ayında projeyi hizmete sunmayı amaçlıyoruz. Verim aldığımız takdirde 3 aylık sıkı bir değerlendirme ile Samsun'daki tüm ulaşımı gelecekte bu sistemle yenileceğiz. Elimizde 163 adet aktif fosil yakıtlı otobüsümüz var. Bunlardan modeli değiştikçe, devre dışı kaldıkça, kullanılabilirliği ortadan kalktıkça iyi bir planlama ile yeni arterleri planlayarak kısım kısım elektrikli otobüslere doğru değiştireceğiz. İşletme üzerindeki maliyet kolaylığı ve verimliliğinin yanı sıra çevreye duyarlılığıyla çok kısa sürede kendi maliyetini amorti edecek" dedi.

"Elektrikli otobüse dönmek isteyen belediyeler bizlere telif ücreti ödeyecek"

Elektrikli otobüs projesinin telif hakkını aldıklarını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Biz bu borçlanma yetkilerini şu anda alıyoruz. Bu yetkinin yanı sıra kendi kaynağımızın dışında ilgili bakanlıklardan finanse etme konusunda da çalışma yürütüyoruz. Bu hizmetleri belediyeyi borçlandırarak yaptırsak da çok verimli projeler. Bunun parasını bakanlıklarımızdan finanse etme konusunda da çalışıyoruz. Biz önce kendi göbeğimizi kesmeyi karar altına alıyoruz, ondan sonra süreç içerisinde finans sağlama konusunda çalışmaları devam ettiriyoruz. Elektrikli otobüsler ayrıca ultra şarj sistemi ile dünyada ilk olma özelliği taşıyor. Ayrıca ASELSAN ile yaptığımız sözleşme ile telif hakkı da bizim oldu. Şu andan itibaren diğer belediyeler elektrikli otobüs projesini ortaya koyduğunda oradan belediyemize belirli bir miktarda telif hakkı ücreti gelecek. Yani bu proje ilk defa 10 otobüsle hayata geçirilecek. Diyelim ki başka bir belediye de elektrikli otobüs projesinden yararlanmak isterse, belirli bir miktar parayı bize telif ödemek zorunda. Bu konuda da Türkiye'de öncülük yapmış olduk" diye konuştu.

"GES projesi ile yılda 150 milyon TL'lik kaynak doğacak"

Güneş enerji santrali projesinin ilk aşaması için 100 milyon TL kredi kullanacaklarını ve projenin belediyeye yıllık 150 milyon TL kaynak oluşturacağını belirten Mustafa Demir, "GES projesini yap, işlet, devret modeli ile yaparsak 6-7 yılda bize geri dönüşü oluyor. Ondan sonra da her yıl tüm enerji maliyetlerimizi neredeyse sıfırlıyor. Her yıl 150 milyon TL'lik sadece buradan belediyeye kaynak doğmuş olacak. Diğer bir yapım modeli de biz krediyi bulup, yapımını ihale yapıp, parasını ödediğimiz bir model. Bu mecliste 100 milyon TL'lik bir kredi istiyoruz ki en azından 10-15 MW'lık kısmını hayata geçirelim. Belediyeye maksimum faydayı sağlayacak durumu yüksek olduğu için maddeyi meclise taşıdık. Tamamını ihale etmek için de görüşmeler devam ediyor. GES projeleri noktasında İller Bankası'na çok başvuru olduğu için tüm miktarı karşılayamıyor. O yüzden ilk etapta 10-15 KW'lık kısmını yapmak istiyoruz. Hedefimiz tamamını yapmak. Şu anda ihaleye hazır olan kurulu gücümüz 45 MW. İlave olarak 40 MW için çalışıyoruz. Bunlara ilave olarak rüzgar enerji santrali için de çalışıyoruz. Ayrıca tüm bu enerji kaynaklarının dışında SASKİ'nin tüm tesislerinde bizzat yerinde elektrik üretip, tüketecek sistem üzerinde de çalışıyoruz. Bunu da yaptıracağız" şeklinde konuştu.

"Yol üzeri parklanmayı kaldırırsak, kontrolsüz ortamlar oluşabilir"

Parkomat'ın kaldırılıp, kaldırılmayacağı sorusuna da cevap veren Demir, şunları söyledi:

"Parkomat sistemine artık 'yol üzeri parklanma' diyebiliriz. Bununla ilgili çalışıyoruz. Böyle bir sistemi kaldırsak şu anda o parklanmaların yapıldığı yerlerde büyük bir şikayet geleceği anlaşılıyor. Vatandaşlar park ederken belirli bir ücret ödüyor ama bunu kaldırdığımızda parklanma yasağı koymadığımızda oralarda çok kontrolsüz ortamlar oluşabilir. ya park yapmayı tümden yasaklayacaksınız ya da parklanma varsa buna bir ücretlendirme gerekiyor. Çiftlikte esnaflarla konuştuk. Dükkan sahipleri buralarda park yapıyorlar. Biz buraları ticaretin gelişmesi ve dışarıdan gelen insanların parklanma yapması için planlamıştık. Bunun üzerine çalışıyoruz ve önerilere açığız. Ücretlendirme ile ilgili konu da çalışmalarımızın içerisinde."

Öte yandan mecliste farklı hizmetlerde kullanılmak üzere 285 milyon TL ve buna ilave olarak KDV hariç 5 milyon 800 bin euro borçlanma teklifi de kabul edilerek karara bağlandı. Başkan Demir, borçlanma konusu ile ilgili olarak da bu borçlanma yetkisinin ileride oluşabilecek nakit açığı için alındığını, gerek görülmediği taktirde borçlanma yetkisinin kullanılmayacağını ve geçen yıl da aynı şekilde talep edilen borçlanma miktarının yarısı kadar bir borçlanma yaparak bütçeyi kapattıklarını sözlerine ekledi.

Elektrikli otobüs projesine katılacak belediyeler Samsun'a telif ücreti ödeyecek
Elektrikli otobüs projesine katılacak belediyeler Samsun'a telif ücreti ödeyecek
Elektrikli otobüs projesine katılacak belediyeler Samsun'a telif ücreti ödeyecek
Elektrikli otobüs projesine katılacak belediyeler Samsun'a telif ücreti ödeyecek
Elektrikli otobüs projesine katılacak belediyeler Samsun'a telif ücreti ödeyecek

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Mustafa Demir, Türk Lirası, Samsun, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Elektrikli otobüs projesine katılacak belediyeler Samsun'a telif ücreti ödeyecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elektrikli otobüs projesine katılacak belediyeler Samsun'a telif ücreti ödeyecek - Son Dakika
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