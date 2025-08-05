Elitaş\'tan Terörsüz Türkiye Mesajı

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'teki komisyonun ilk toplantısına ilişkin, "Türkiye'nin yaklaşık yüzde 95'inin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o üyelerin çalışmalarına gönülden destek verip, inşallah hayra vesile olmasını dilemekten başka yapacak bir şeyimiz yok." dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'nin tanıtım töreninde konuşan Elitaş, 23 yıldır iktidarda bulunan partisinin olmayacak şeyleri hayata geçirdiğini söyledi.

Bugün Türkiye'de önemli bir günü yaşadıklarını belirten Elitaş, "Meclis Başkanımızın başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan, Meclis'te grubu olan siyasi partilerin yanında, 1 milletvekiliyle dahi olsa temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte 48 komisyon üyesi arkadaşımız toplantı yaptı. Meclis Başkanımızın açılış konuşması gerçekten tarihi bir konuşmaydı. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu en iyi şekilde özetleyen, nasıl çıkılacağını ve çıkıldığı taktirde nasıl koşar adımlarla hedefe hızlı bir şekilde ilerleyeceğini gösteren bir konuşmaydı." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılında terörle tanışmalarının üzerinden 41 yıl geçtiğine dikkati çeken Elitaş, şunları kaydetti:

"O 41 yıllık süre içerisindeki teröre harcadığımız paranın yatırıma dönüştüğünü düşünün. Terörle mücadeledeki enerjimizi başka alanlara, kalkınma ve büyümek için harcadığımızı düşünün. Onun için bugün Türkiye Büyük Meclisi'nde ilk toplantısını yapan Terörle Mücadele Komisyonu'nun çok önemli olduğunu, bütün milletimizin terörün bitmesi için hamasetle uğraşanları değil, gerçeklerle ve geleceği görenlerle birlikte olup, insanların zihni karıştıranların düşüncelerine değil, Türkiye'yi ileri bir seviyeye ve barışık bir şekilde 86 milyonun kucaklaştığı bir ülke için elinden gelen gayreti gösteren, 48 milletvekili tarafından temsil edilen ve Türkiye'nin yaklaşık yüzde 95'inin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o üyelerin çalışmalarına gönülden destek verip, inşallah hayra vesile olmasını dilemekten başka yapacak bir şeyimiz yok."

"Bizim bir derdimiz, mücadelemiz, gayretimiz ve aşkımız var"

Programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise eser, hizmet ve hürmet siyasetinin tek adresinin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Boyraz, "Bunları yapabilmek için derdiniz, aşkınız ve sevdanızın olması lazım. Aşkla, şevkle, heyecanla çalışırsanız başarırsınız. Bizim bir derdimiz, mücadelemiz, gayretimiz ve aşkımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği yoldan millete hizmet etme aşkı." diye konuştu.

Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nda yaklaşık yüzde 19 ilerleme kaydettiklerine değinen Boyraz, "140 kilometrelik bir hattı da en kısa zamanda inşallah Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Buradan bindiği zaman İstanbul'a ve Ankara'ya, Türkiye'nin değişik yerlerine konforlu bir seyahat yapacak. Ankara- Niğde otoyolunun da geçtiğimiz günlerde proje ihalesi yapıldı. Proje ihalesi yapılması demek, bir proje için çok önemli ve kıymetli. İnşallah onun da tamamlanmasını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuşma yaptı.