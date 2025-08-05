Elitaş'tan Terörsüz Türkiye Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Elitaş'tan Terörsüz Türkiye Mesajı

Elitaş\'tan Terörsüz Türkiye Mesajı
05.08.2025 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Elitaş, Meclis'te terörle mücadele hakkında önemli bir komisyon toplantısı olduğunu belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'teki komisyonun ilk toplantısına ilişkin, "Türkiye'nin yaklaşık yüzde 95'inin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o üyelerin çalışmalarına gönülden destek verip, inşallah hayra vesile olmasını dilemekten başka yapacak bir şeyimiz yok." dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Talas Mevlana Sosyal Yaşam Merkezi'nin tanıtım töreninde konuşan Elitaş, 23 yıldır iktidarda bulunan partisinin olmayacak şeyleri hayata geçirdiğini söyledi.

Bugün Türkiye'de önemli bir günü yaşadıklarını belirten Elitaş, "Meclis Başkanımızın başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan, Meclis'te grubu olan siyasi partilerin yanında, 1 milletvekiliyle dahi olsa temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte 48 komisyon üyesi arkadaşımız toplantı yaptı. Meclis Başkanımızın açılış konuşması gerçekten tarihi bir konuşmaydı. Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu en iyi şekilde özetleyen, nasıl çıkılacağını ve çıkıldığı taktirde nasıl koşar adımlarla hedefe hızlı bir şekilde ilerleyeceğini gösteren bir konuşmaydı." diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılında terörle tanışmalarının üzerinden 41 yıl geçtiğine dikkati çeken Elitaş, şunları kaydetti:

"O 41 yıllık süre içerisindeki teröre harcadığımız paranın yatırıma dönüştüğünü düşünün. Terörle mücadeledeki enerjimizi başka alanlara, kalkınma ve büyümek için harcadığımızı düşünün. Onun için bugün Türkiye Büyük Meclisi'nde ilk toplantısını yapan Terörle Mücadele Komisyonu'nun çok önemli olduğunu, bütün milletimizin terörün bitmesi için hamasetle uğraşanları değil, gerçeklerle ve geleceği görenlerle birlikte olup, insanların zihni karıştıranların düşüncelerine değil, Türkiye'yi ileri bir seviyeye ve barışık bir şekilde 86 milyonun kucaklaştığı bir ülke için elinden gelen gayreti gösteren, 48 milletvekili tarafından temsil edilen ve Türkiye'nin yaklaşık yüzde 95'inin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki o üyelerin çalışmalarına gönülden destek verip, inşallah hayra vesile olmasını dilemekten başka yapacak bir şeyimiz yok."

"Bizim bir derdimiz, mücadelemiz, gayretimiz ve aşkımız var"

Programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz ise eser, hizmet ve hürmet siyasetinin tek adresinin AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Boyraz, "Bunları yapabilmek için derdiniz, aşkınız ve sevdanızın olması lazım. Aşkla, şevkle, heyecanla çalışırsanız başarırsınız. Bizim bir derdimiz, mücadelemiz, gayretimiz ve aşkımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği yoldan millete hizmet etme aşkı." diye konuştu.

Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nda yaklaşık yüzde 19 ilerleme kaydettiklerine değinen Boyraz, "140 kilometrelik bir hattı da en kısa zamanda inşallah Kayserili vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Buradan bindiği zaman İstanbul'a ve Ankara'ya, Türkiye'nin değişik yerlerine konforlu bir seyahat yapacak. Ankara- Niğde otoyolunun da geçtiğimiz günlerde proje ihalesi yapıldı. Proje ihalesi yapılması demek, bir proje için çok önemli ve kıymetli. İnşallah onun da tamamlanmasını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda, Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da konuşma yaptı.

Kaynak: AA

Mustafa Elitaş, AK Parti, Politika, Türkiye, kayseri, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Elitaş'tan Terörsüz Türkiye Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
Anlaşma tamam Fenerbahçe Lincoln Henrique’nin sözleşmesini feshediyor Anlaşma tamam! Fenerbahçe Lincoln Henrique'nin sözleşmesini feshediyor
Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü Parkta çıkan tartışmada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü
14 yaşındaki kız çocuğu kedisini yakalamak isterken 5. kattan düştü 14 yaşındaki kız çocuğu kedisini yakalamak isterken 5. kattan düştü
Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı Hayvanat bahçesinden dehşete düşüren çağrı
Parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı Parkta bıçaklı kavga: 3 yaralı
İki çocuk, serinlemek için girdikleri göletten çıkamadı İki çocuk, serinlemek için girdikleri göletten çıkamadı
TBMM’de tarihi gün Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor TBMM'de tarihi gün! Terörsüz Türkiye komisyonu ilk kez toplanıyor
Kerem için Portekiz’e giden uçak havalanamadı İşte nedeni Kerem için Portekiz'e giden uçak havalanamadı! İşte nedeni
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle

19:12
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
Sahte diploma skandalında çok sayıda kişiye kamu davası
17:45
Fındık alım fiyatı belli oldu
Fındık alım fiyatı belli oldu
08:52
Türkiye’nin sınır komşusunda korkutan deprem
Türkiye'nin sınır komşusunda korkutan deprem
08:49
Bugün görüşmeye gidiyor İşte Fatih Terim’in yeni adresi
Bugün görüşmeye gidiyor! İşte Fatih Terim'in yeni adresi
08:48
Ticaret Bakanlığı’ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
Ticaret Bakanlığı'ndan ÖTV uyanıklarına uyarı: Gerekli tedbirler alınacak
08:28
İstanbul’a 2 gün sürecek yağış geliyor
İstanbul'a 2 gün sürecek yağış geliyor
08:25
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
ODTÜ mezunu yarışmacıdan şaşırtan performans
08:22
MHP’li Özdemir’den “sahte diploma“ çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
MHP'li Özdemir'den "sahte diploma" çağrısı: YÖK ve önceki dönemin tamamı incelensin
08:15
Hepsi 7 numara giyiyordu Manchester United’dan 3 efsanesine yasak
Hepsi 7 numara giyiyordu! Manchester United'dan 3 efsanesine yasak
07:59
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı’nın platformundan ayrıldı
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın platformundan ayrıldı
07:42
Jennifer Lopez, İstanbul’da mağazaya alınmadı Nedeni hayli tuhaf
Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf
07:42
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu için yeni hamle
07:39
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Üniversiteden adı silinen Beşir Atalay sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 21:58:40. #7.11#
SON DAKİKA: Elitaş'tan Terörsüz Türkiye Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.