Elitaş: Terörsüz Türkiye'ye Destek Artıyor - Son Dakika
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Politika

Elitaş: Terörsüz Türkiye'ye Destek Artıyor

Elitaş: Terörsüz Türkiye\'ye Destek Artıyor
29.07.2025 19:59
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Mustafa Elitaş, terör örgütünün silah bırakması ile kamuoyundaki destek oranının %80'e ulaştığını belirtti.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Terörsüz Türkiye ile ilgili, terör örgütünün silah bırakması konusunda yapılan anketler yüzde 35 oranında 'terör örgütü silah bırakır' diye düşünüyordu. Geriye kalan kısmı 'bırakmaz' veya çekimser kalıyordu. Ama terör örgütünün silah bırakması hatta yakması ile birlikte kamuoyundaki destek yüzde 80'e ulaştı. Türkiye'nin her bölgesindeki insanlar artık terörsüz Türkiye'nin olabileceğine inanmış vaziyette" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Temmuz ayı meclis toplantısına katıldı. Türkiye'nin bölgesinde gelişen olaylara değinen Mustafa Elitaş, "Dünya müthiş bir gerilim içerisinde. O gerilimler maalesef ülkemize de yansıyor. Başka ülkeler 1 birim etkileniyorsa ülkemizde 2-3 birim etki var. Soruyorlar. 'AB bu sıkıntılardan niye fazla zarar görmüyor? ABD neden zarar görmüyor?' Bakın arkadaşlar; dünyanın deprem üretme veya kriz üretmeye en müsait bölgesinin yakınındayız. Dünyanın varoluşundan bu tarafa Orta Doğu coğrafyası en çok siyasi gerilimlere maruz kalan bölgedeyiz. En yakın komşusu da biziz. En çok etkilenecek ya da etkilenebilecek ülke olmamız normal. ABD'nin etrafında hiçbir gerilim yok. Meksika ile bazen aralarında gerilim oluyor. Sayın Trump 'Ben Meksika'ya gümrük uygulamasını şu kadar yaptım' diyor. Şu an da müthiş bir ticaret savaşı ile karşı karşıyayız" diye konuştu.

'KORUNAKLI HALE GELMEMİZ GEREKİYOR'

Dünya'yı Gazze'de yaşanan soykırıma sessiz kalmakla suçlayan Elitaş, "Dünyanın siyasi olarak depremleri üretmesine müsait olduğu fay hatlarının çok kırılgan olduğu bir bölgede yaşayan ülke olarak korunaklı hale gelmemiz gerekiyor. İsrail'in 2023 yılından beri soykırım yaptığı 60 binden fazla insanın, çocuğun, kadının katledildiği ve son zamanlarda da açlığa mahkum edildiği süreçte dünya gözü kapalı duruyor. 'Çocuk işçi çalıştırmayın, dünyanın sağlığını bozmayın, küresel ısınma için şu kadar şey yapıyorsunuz' diye uyarı yapan güya insanlığı korumak amacıyla söylemler geliştiren tırnak içinde söylüyorum dünyanın gelişmiş milletleri, medeni olmayan devletleri Gazze'deki insanların açlığına, soykırımına göz yumuyor. Onlara sadece 'yazıklar olsun' demek gelir. Ama, maalesef 2 milyardan fazla İslam dünyası 4-5 milyar civarındaki az gelişmiş ülkelerin toplulukları bunlar için ellerinden gelenleri yapmıyorlar. 'Elinizden geleni yapın' demek 'gidin saldırın' demek değil. En azından sesinizi yükseltin. Maalesef kimse bunu hayata geçirmiyor" ifadelerini kullandı.

'HAMASET SÖYLEMLERİ İLE SÜRECİ ENGELLEMEK İSTİYORLAR'

Terörsüz Türkiye konusuna değinen Elitaş, şöyle konuştu: "Maalesef Türkiye'deki siyaset aktörleri, Türkiye'nin huzura kavuşması, bir ve beraber olması, dinamik bir şekilde büyümesini sağlaması bu bölgede güçlü ve muktedir bir ülke olması, bu bölgenin selameti için yapılması gerekenlerin kardeşlik duygusunu daha yükseğe çıkarmak yerine bunları nasıl engelleyebilirim kaygısı ve düşüncesi ile bu süreci engellemeye çalışıyorlar. Terörsüz Türkiye ile ilgili, terör örgütünün silah bırakması konusunda yapılan anketler yüzde 35 oranında 'terör örgütü silah bırakır' diye düşünüyordu. Geriye kalan kısmı 'bırakmaz' veya çekimser kalıyordu. Ama, terör örgütünün silah bırakması hatta yakması ile birlikte kamuoyundaki destek yüzde 80'e ulaştı. Türkiye'nin her bölgesindeki insanlar artık terörsüz Türkiye'nin olabileceğine inanmış vaziyette. Bizim burada, güçlü bir irade, güçlü bir iktidar olabilmemiz için içimizdeki sıkıntıları ortadan kaldırmamız gerekir."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Elitaş: Terörsüz Türkiye'ye Destek Artıyor - Son Dakika

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