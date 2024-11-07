Emine Erdoğan, Budapeşte\'de \'Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı\'nda Manevi Miras\' kitabının tanıtımına katıldı

Politika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 'Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras' kitabının tanıtım programına katıldı.

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Budapeşte'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan'ı, TİKA Budapeşte Koordinatörü Elif Türkislamoğlu, Gül Baba Mütevelli Heyeti Başkan Yardımcısı Suat Karakuş ile 'Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras' kitabının yazarı mimar Mehmet Emin Yılmaz karşıladı. TİKA tarafından Macaristan hükümeti ile 2018'de restorasyonu tamamlanan Gül Baba Türbesi'ni ziyaret eden Emine Erdoğan, projenin sorumlusu mimar Yılmaz'ın kaleme aldığı ve TİKA'nın yayımladığı kitabın tanıtım programına katıldı. Programda kitaba ilişkin sunum gerçekleştiren yazar Yılmaz, Emine Erdoğan'a 'Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras' kitabını takdim etti.

'TÜRKİYE VE MACARİSTAN DOSTLUĞUNU DAHA DA PEKİŞTİRECEĞİNE YÜREKTEN İNANIYORUM'

Emine Erdoğan, katılımcılarla ve basın mensuplarıyla fotoğraf çektirmesinin ardından Gül Baba Türbesi'nin anı defterine şunları yazdı:

"Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın 100'üncü yılında, Anadolu'dan gelerek bu topraklarda ebedi istirahatgaha çekilen Gül Baba mirası etrafında buluşmaktan mutluluk duyuyorum. Altı yıl önce bu manevi mirasın sonraki nesillere ulaşması için TİKA'nın Gül Baba Türbesi'nde yaptığı restorasyon çalışmaları ve kültür merkezinin, bugün yeni bir kitapla taçlanması oldukça heyecan verici. 'Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras' adıyla, Gül Baba ile birlikte Macaristan'daki Osmanlı izlerini keşfe çıkan bu kıymetli eserin, bir asrı geride bırakan Türkiye ve Macaristan dostluğunu daha da pekiştireceğine yürekten inanıyorum. Dünyadaki kültürel birikimin, birbirimizin anlam dünyasına kattığımız değerlerle artarak çoğalması, her birimizin insanlık ailesinin birer üyesi olduğumuz gerçeğini bir kez daha ortaya koyuyor. Yüzyıllar önce bir Bektaşi Dervişi'nin Gül ismiyle çıktığı yolun, bugün iki ülke arasında ismine yakışır bir dostluk hatırasına dönüşmesi oldukça anlamlı. Dost ülke Macaristan'da, gönüllerimize ülfet yağdıran bu değerli buluşmayı ömür boyu kalbimde taşıyacağım."

'ASIRLIK DOSTLUĞU SÖZLERE DÖKMENİN HEYECANINI PAYLAŞTIK'

Emine Erdoğan, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye-Macaristan Dostluk Antlaşması'nın yüzüncü yılında, Anadolu'dan gelerek Macaristan'da ebedi istirahatgaha çekilen Gül Baba'nın mirası etrafında buluştuklarını belirtti. Her adımında tarih ve maneviyat solunan mekanda Türkiye-Macaristan dostluğunun, yüzyılları aşan kardeşliğin izlerini görmenin tarifsiz bir mutluluk olduğunu kaydeden Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"2018'de TİKA'nın destekleriyle yeniden hayat bulan bu türbe, Osmanlıdan bugüne uzanan ortak değerlerimizin bir hatırası, saygıyla, sevgiyle paylaşılan bir emanet. Mehmet Emin Yılmaz'ın kaleme aldığı 'Gül Baba ve Osmanlı Macaristanı'nda Manevi Miras' kitabı ile bu hikayeye bir parça daha eklemenin, asırlık dostluğu sözlere dökmenin heyecanını paylaştık. Dilerim, bu anlamlı eser geleceğe de ışık tutarak, Türkiye ve Macaristan arasında nice gönül köprülerinin kurulmasına vesile olur."