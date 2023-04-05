Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanına söyledikleri tebessüm ettirdi: Araba benim ona göre - Son Dakika
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Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanına söyledikleri tebessüm ettirdi: Araba benim ona göre

05.04.2023 12:01

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'da ilk teslimat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yapıldı. Çiftin test sürüşü gerçekleştirdiği esnada, araç içinde yaşanan diyalog ise yüzleri güldürdü.

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da dün ilk teslimatın gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. "Anadolu" rengindeki "34 EE 2071" plakalı Togg T10X, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi.

TEST SÜRÜŞÜNE ÇIKTILAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'a ait TOGG'la Beştepe çevresinde test sürüşü yaptığına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Erdoğan çiftine akıllı cihazın özellikleri ve üretilecek diğer modellere ilişkin bilgi verdi.

GÜLÜMSETEN DİYALOG

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türk Sanat Musikisini nereden dinleyeceğiz?" sorusu üzerine Karakaş, aracın fabrika çıkışı olduğunu, herhangi bir yükleme yapılmadığını söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan arasında yaşanan diyalog şöyle:

-Müziği devreye sokamadık ya.

-Hayır, hayır bir dakika.

-Bir dakika hanım ya, ben kaptanım şu anda, kaptana uyacaksın.

-Araba benim ona göre.

-Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o.

YORUMLAR (6)
  • alos : ÜLKEMİZ ÇOK ZENGİN, MESELA KAÇ MAAŞA ALMIŞTIR. Cevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
  • Özkan Milezoğlu: ARABA SENINDE DEĞİL DEVLETİN KURUŞ VERDİN Mİ VERGİ CERECEK MİSİN RTE HERKESE SORAR VERGİNİ VERDİN DİMİ AMA SANA SORUYOR MU KENDİ VERİYOR MU? :D :D Cevap Yaz 4 18 Yayından Kaldır
  • ATSIZ : Zenginin arabası dağları aşmış, fakirin arabası düz yolda şaşmış... Cevap Yaz 5 10 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanına söyledikleri tebessüm ettirdi: Araba benim ona göre - Son Dakika


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SON DAKİKA: Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanına söyledikleri tebessüm ettirdi: Araba benim ona göre - Son Dakika
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