Emine Erdoğan'ın Cumhurbaşkanına söyledikleri tebessüm ettirdi: Araba benim ona göre

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Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da dün ilk teslimatın gerçekleştirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi. "Anadolu" rengindeki "34 EE 2071" plakalı Togg T10X, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi.

TEST SÜRÜŞÜNE ÇIKTILAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan'a ait TOGG'la Beştepe çevresinde test sürüşü yaptığına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın paylaştığı görüntülerde, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Erdoğan çiftine akıllı cihazın özellikleri ve üretilecek diğer modellere ilişkin bilgi verdi.

GÜLÜMSETEN DİYALOG

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Türk Sanat Musikisini nereden dinleyeceğiz?" sorusu üzerine Karakaş, aracın fabrika çıkışı olduğunu, herhangi bir yükleme yapılmadığını söyledi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan arasında yaşanan diyalog şöyle:

-Müziği devreye sokamadık ya.

-Hayır, hayır bir dakika.

-Bir dakika hanım ya, ben kaptanım şu anda, kaptana uyacaksın.

-Araba benim ona göre.

-Arabanın senin olması önemli değil, direksiyonda kim var önemli olan o.