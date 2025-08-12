Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'nin eşiyle Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Emine Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelashvili'nin eşiyle Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti

12.08.2025 20:33
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelashvili'nin eşi Tamar Bagrationi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne ziyarette bulundu.

Liderlerin eşleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yer alan Devlet Konukevi'ndeki görüşmelerinin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne geçti.

Kütüphaneye gelişlerinde Erdoğan ve Bagrationi, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Daire Başkanı Ayhan Tuğlu tarafından karşılandı.

Cihannüma Salonu'nu gezen Erdoğan ve Bagrationi, Gürcistan özel bölümünde yer alan kitapları inceledi.

Emine Erdoğan, burada Bagrationi'ye Mevlana'nın "Mesnevi" eserinin İngilizce baskısını hediye etti.

Daha sonra Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi'ndeki çocukları ziyaret eden Erdoğan ve Bagrationi, burada çocuklarla sohbet etti.

Lider eşleri, çocukların kendileri yazıp ciltledikleri "Değerler Treni" ve "En İyi Futbol Takımı" kitaplarını imzaladı.

Çocuklar da atık kağıtlardan ve plastiklerden yaptıkları bazı eserler hakkında bilgiler vererek, Emine Erdoğan ile Bagrationi'ye hediye etti.

Çocukların geri dönüşüm malzemelerini kullanarak yaptıkları "Çingene Kızı" ve "Kaplumbağa Terbiyecisi" gibi eserleri yakından inceleyen Erdoğan ve Bagrationi, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Marcus Aurelius heykelinin geri dönüş hikayesini dinledi

Daha sonra lider eşleri, 65 yıl sonra ait olduğu topraklara dönmesi sağlanan Marcus Aurelius heykelinin de yer aldığı "Arkeolojinin Altın Çağı" sergisini ziyaret etti.

Heykelin ABD'den Türkiye'ye getiriliş süreci ve heykel hakkında bilgi alan Emine Erdoğan ile Bagrationi, heykel önünde fotoğraf çektirdi.

MS 2. ve 3. yüzyıllara tarihlenen Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bir filozof olarak tasvir edildiği bronz heykel, Burdur'un Gölhisar ilçesindeki Boubon Antik Kenti'nde 1960'lı yıllarda yapılan kaçak kazılar sonucu yurt dışına çıkarıldı.

Anadolu'nun en nadide bronz heykellerinden biri olan eser, yıllar içinde el değiştirerek ABD'nin Ohio eyaletindeki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna girdi.

ABD'deki Cleveland Sanat Müzesi koleksiyonuna katıldığı belirlenen heykel, Kültür ve Turizm Bakanlığının, New York Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimiyle yürüttüğü iş birliği sonucunda nisan ayında Cleveland Sanat Müzesi'nde düzenlenen törenle resmen 65 yıl sonra Türkiye'ye iade edildi.

"Buluşmanın, Türkiye ile Gürcistan iş birliğini güçlendirmesini diliyorum"

Emine Erdoğan, programa ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi Tamar Bagrationi ile Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanemizi ve Arkeoloji'nin Altın Çağı sergisini ziyaret ettik. Bilgi hazinemiz olan kütüphanemiz, zengin koleksiyonları, dijital kaynakları ve her yaştan okuyucuya sunduğu imkanlarıyla ilim ve kültür dünyamıza açılan evrensel bir kapı niteliğinde. Ardından, binlerce yıllık uygarlık mirasını gözler önüne seren sergideki, nadide eserlerin ve kazılarda gün yüzüne çıkarılan kültür hazinelerimizin hikayelerini paylaştık. Bu anlamlı buluşmanın, Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluk ve iş birliğini daha da güçlendirmesini diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

