Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, Ukraynalı çocukları ziyaret etti

Politika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, Etimesgut ilçesi Güzelkent Mahallesi'ndeki Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ne gelişinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Etimesgut Kaymakamı Özlem Bozkurt Gevrek ve kuruluşun müdürü Serap Sağlam Tekneci tarafından karşılandı. Daha sonra Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska'yı karşıladı. Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuklar, karşılama esnasında Emine Erdoğan'a Ukrayna bayrağının renklerinde, Olena Zelenska'ya ise Türk bayrağı renklerinde çiçeklerden oluşan buket takdim etti. Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, daha sonra Ukrayna- Rusya savaşı nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan 10'u yetim, 2'si refakatçi personel çocuğu olmak üzere 12 Ukraynalı çocuğun kaldığı Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni gezerek, Müdür Serap Sağlam Tekneci'den bilgi aldı.

Çocuklarla oyun oynadılar

Lider eşleri, özel gereksinimi ve farklı sağlık sorunları bulunan çocuklarla yakından ilgilenerek, onlarla çeşitli oyunlar oynadı. Emine Erdoğan, plastik cerrahi operasyon geçirmesi gereken ve bu konuda daha önce gerekli talimatları verdiği 10 yaşındaki Myhailo Popazav'ın son durumuyla ilgili de bilgi aldı. Çocukların yaptığı el sanatları çalışmalarından oluşan sergiyi gezen lider eşleri, bir sınıfta birlikte oyun oynadıkları çocuklara daha sonra masal okudu. Çocukların dans ve müzik gösterisini izleyen Emine Erdoğan ve Olena Zelenska, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Gösterinin ardından çocuklar, Kasım 2022'den bu yana Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ndeki anılarından oluşan fotokolaj tablosunu Zelenska'ya hediye etti. Program sonunda aile fotoğrafı çektirildi.

Lider eşleri, çocukların tahliyesi için görüşmüştü

Emine Erdoğan ile Olena Zelenska, savaşın başlamasının ardından Ukrayna'nın Odesa kentindeki Soneçka Çocuk Evi'nde kalan 34'ü yetim ve korunma ihtiyacı olan çocuk, 13'ü bakım personeli çocuğu olmak üzere 47 çocuk ile 23 bakım personeli/refakatçiden oluşan 70 Ukraynalı savaş mağdurunun Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ne tahliyesi konusunda anlaşmıştı. Bunun üzerine çocuklar ve refakatçileri, 20 Kasım 2022'de Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ne nakledilmişti. Çocuklardan 24'ünün ülkelerinde evlat edinme ve koruyucu aile hizmetinden yararlandırılmak üzere Ukrayna'ya dönüşleri sağlanmıştı. Bu yıl başı itibarıyla Çocuk Evleri Sitesi'nde 10'u yetim ve korunma ihtiyaçlı çocuk, 2'si bakım personeli çocuğu ve 7 kadın bakım personeli/refakatçi olmak üzere 19 savaş mağduru Ukraynalı

bulunuyor.

"Türkiye, mazlumun yanında durmayı insanlık borcu olarak görüyor"

Emine Erdoğan, Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlık, en çok da çocukları koruyabildiği zaman anlam kazanır. Ukrayna Devlet Başkanının değerli eşi Olena Zelenska hanımefendi ile ülkemizde misafir ettiğimiz Ukraynalı yetim çocuklarımızı Ankara'da kaldıkları Çocuk Evi'nde ziyaret ettik. Üç yıldır Türkiye'de huzur ve güven içinde eğitimlerine devam eden çocuklar, barışın mümkün olduğuna dair en büyük ilhamımız. Bugün misafir ettiğimiz çocuklarımızın çoğunun Ukrayna'da yeni ailelerine kavuştuğunu öğrenmekten mutluluk duyduk. Türkiye, mazlumun yanında durmayı ve savaşın yaralarını sarmayı bir sorumluluk değil, insanlık borcu olarak görüyor. İnanıyoruz ki, her çocuğun hak ettiği tek gelecek, sevgiyle büyüdüğü, bilgiyle güçlendiği, umutla yaşadığı bir dünya. Bu anlamlı buluşmayı, insanlığın ortak emaneti yavrularımızın yarınlarını hep birlikte inşa etme kararlılığımızın bir nişanesi olarak görüyor ve Ukrayna'nın en kısa zamanda yeniden barış dolu günlere ulaşmasını temenni ediyorum." - ANKARA