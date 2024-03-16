Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye enerjide ve madende net ihracatçı bir ülke olmak istiyor - Son Dakika
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Politika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye enerjide ve madende net ihracatçı bir ülke olmak istiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye enerjide ve madende net ihracatçı bir ülke olmak istiyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide ve madende net ihracatçı bir ülke olmayı hedeflediğini belirtti. Bayraktar, Bakırçay Havzası'nın enerji ve maden potansiyeline dikkat çekerek, Türkiye'nin kendi doğal kaynaklarını kullanarak enerjide bağımsız hale gelmeyi amaçladığını söyledi. Ayrıca, yer altı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılmasıyla Türkiye'nin daha güçlü bir konuma geleceğini ifade etti.

16.03.2024 17:24
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Cari açık sorununu çözmüş, enerjide dışarı ödediği o milyarlarca dolarlık faturayı bitirmiş, hatta ileride enerjide ve madende net ihracatçı bir ülke olmak istiyoruz." dedi.

İzmir'deki temasları kapsamında Kınık Öğretmenevi'nde STK ve sektör temsilcileriyle bir araya gelen Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, Bakırçay Havzası'nın enerji ve maden alanında çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Ülkenin her yerinde ayrı güzelliklerin bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, Türkiye'nin maden zenginliği açısından dünyada 8 ülkeden biri olduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerji kaynakları açısından da büyük bir potansiyele sahip olduklarının altını çizen Bayraktar, 2022 yılından itibaren bu alanda çok büyük hamlelere imza atıldığına işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla çalışmaya devam ettiklerini söyleyen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Bizim vizyonumuz, enerjide tam bağımsız hale gelecek, dışa bağımlılığı bitecek yeni ve daha güçlü bir Türkiye. Cari açık sorununu çözmüş, enerjide dışarı ödediği o milyarlarca dolarlık faturayı bitirmiş, hatta ileride enerjide ve madende net ihracatçı bir ülke olmak istiyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonu bunu içeriyor. Bunun için Türkiye kendi doğal gazını, kendi petrolünü artık denizlerde, karada, Akdeniz'de, Karadeniz'de güçlü bir şekilde arıyor. Bunu yaparken kendi gemileriyle Fatih, Yavuz, Abdülhamid Han gemileriyle dünyadaki en gelişmiş filoya sahip bir ülke olarak bunu arıyor."

Petrolde dışa bağımlığı düşürmek için önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bayraktar, yer altındaki zenginlikleri ekonomiye kazandıracaklarını, bu sayede Türkiye'yi daha güçlü bir yere getireceklerini dile getirdi.

Kınık ve Bergama gibi Bakırçay Havzası'nın çok güçlü madenlere sahip olduğunu söyleyen Bayraktar, "Başta Kınık'taki kardeşlerimiz olmak üzere civardan inşallah genç kardeşlerimize yeni bir istihdam kapısı, daha da büyüyen bir istihdam kapısı açacağız. İnşallah orada bir termik santral, bir kömür santrali yapma hedefimiz var. Yerli kömürümüzü kullanarak 700 megavatlık kuracağımız bu santralle inşallah 1000 kişiye daha yeni istihdam kapısı sunmuş olacağız." dedi.

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan da Kınık'ın AK Parti belediyeciliği sayesinde önemli hizmetlere kavuştuğunu vurguladı.

Yerel seçimlerin önemli olduğunu vurgulayan İnan, İzmir'in hak ettiği değere ulaşması için Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ ve Kınık Belediye Başkan adayı Sami Mollaahmet'e destek istedi.

Bakan Bayraktar daha sonra Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik Fabrikası'nı ziyaret etti.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Türkiye, Enerji, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Türkiye enerjide ve madende net ihracatçı bir ülke olmak istiyor - Son Dakika

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