Engelli Kamu Çalışanı Sayısı 73 Bine Ulaştı - Son Dakika
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Politika

Engelli Kamu Çalışanı Sayısı 73 Bine Ulaştı

Engelli Kamu Çalışanı Sayısı 73 Bine Ulaştı

Bakan Göktaş, engelli kamu çalışanı sayısını 2002'deki 5.777'den 73.800'e çıkardıklarını açıkladı.

14.05.2025 16:34
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2002 yılında 5 bin 777 olan engelli kamu çalışanı sayısını 13 kat artırarak bugün 73 bin 800'e çıkardık" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Halkla İlişkiler binasında düzenlenen " Türkiye'nin Engel Tanımayanlar Programı"na katıldı. 'Engel Tanımayanlar' sergisinin açılışının da yapıldığı programa TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, bakan yardımcıları ve milletvekilleri katıldı. Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Engelli Bakım Merkezlerinde hizmet alan engelli bireylerin Sıfır Atık Projesi kapsamında yaptığı el işlemeli ürünler ve tabloların bulunduğu sergiyi gezerek, engelli çocuklardan oluşan müzik grubunu dinledi.

"Engelli bireylerimizin hayatın her alanında aktif bir şekilde yer almalarını sağlayacak politikaları kararlılıkla yürütüyoruz"

Programda engelleri bulunmasına rağmen birçok alanda başarılı olan gençlerin bulunduğunu söyleyen Bakan Göktaş, "Onlar, hayallerinin peşinden giderek azimleriyle bizlere ilham oluyor, başarılarıyla yol gösteriyor. 'Engel' denilen şeyin yalnızca zihinlerde var olduğunu bize yeniden hatırlatıyorlar. Kendilerine fırsat verildiğinde, destek sunulduğunda neleri başarabileceklerini, nasıl fark oluşturabileceklerini hep birlikte görüyoruz. Bu inançla engelli bireylerimizin hayatın her alanında aktif bir şekilde yer almalarını sağlayacak politikaları kararlılıkla yürütüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda 'engellilere yönelik sosyal politikalarımızı yardım eksenli değil, hak temelli' bir anlayışıyla sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"544 bin kardeşimizin evde bakım yardımlarından faydalanmasını sağlıyoruz"

2005 yılında hayata geçirilen 'Engelliler Hakkında Kanun' ile bir dönüm noktası oluşturduklarını belirten Göktaş, "2010 yılında engelli vatandaşlarımız için pozitif ayrımcılığın anayasal güvence altına alınması önemli bir adımdır. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'yla engelli vatandaşlarımızın topluma tam ve eşit katılımını sağlıyoruz. Bu anlamda eğitimden istihdama, sağlıktan sosyal hizmetlere kadar her alanda erişilebilirlik ilkesini esas kıldık. Evde bakım desteğinden gündüz yaşam merkezlerine, korumalı iş yerlerinden mesleki eğitim projelerine kadar çok yönlü destekler sağladık, sağlamaya devam ediyoruz. Aile odaklı hizmet anlayışımız doğrultusunda bugün 544 bin kardeşimizin evde bakım yardımlarından faydalanmasını sağlıyoruz. 137 Gündüzlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile 145 Umut Evi ile engelli vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Ailelere destek olmak amacıyla gündüz bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezlerimizi Türkiye'nin dört bir yanında yaygınlaştırıyoruz. Engelli bireylerimizin istihdamda daha fazla yer alması için kamuda ve özel sektörde pozitif ayrımcılığı ön planda tutuyoruz. Girişimcilik destekleriyle üretkenliği teşvik ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"2002 yılında 5 bin 777 olan engelli kamu çalışanı sayısını 13 kat artırarak bugün 73 bin 800'e çıkardık"

Engelli bireylerin sosyal yaşama katılması için her türlü düzenlemeyi yaptıklarını ve destek sağladıklarını söyleyen Göktaş, "2002 yılında 5 bin 777 olan engelli kamu çalışanı sayısını 13 kat artırarak bugün 73 bin 800'e çıkardık. Tabii her engel durumuna özel hizmetler yürütüyoruz. Otizmli bireyler için Afyonkarahisar ve Antalya'dan başlattığımız çok özel bir çalışmayı şu an 18 ilimizde uyguluyoruz. Bu çalışmayla hem otizmli bireylere hem de ailelerine 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı' veriyoruz. Danışmanlarımız aracılığıyla otizmli bireyin ve ailesinin en uygun hizmetlere ulaşmasına yardımcı oluyoruz. Gelişim geriliği riski taşıyanlar ile engelli çocukların kaliteli bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerine erişimi için Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'ni hayata geçiriyoruz. UNICEF ile iş birliğinde yürüttüğümüz bu projenin ilk uygulamalarını Ankara, Bursa ve Mersin'den başlattık. Kapsayıcı sosyal hizmet modellerimizi günümüz koşullarına göre yeniden ele alıyor, sürekli geliştiriyoruz" diye konuştu.

'Engel Tanımayanlar' sergisi, 'Engelliler Haftası' boyunca ziyaret edilebilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Engelli Kamu Çalışanı Sayısı 73 Bine Ulaştı - Son Dakika

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