Erbakan: Milli Görüş'le İktidara Geleceğiz - Son Dakika
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Politika

Erbakan: Milli Görüş'le İktidara Geleceğiz

Erbakan: Milli Görüş\'le İktidara Geleceğiz

Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi'nin iktidar hedeflerini ve belediyecilik anlayışını açıkladı.

19.09.2024 20:49
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Belediyecilik hizmetlerimiz ve teşkilat çalışmalarımızla, yapılacak ilk seçimde özlemimize son vereceğiz. Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisi'ni iktidara getireceğiz. Bu milletin yüzünü yine Milli Görüş'le, yine Refah'la güldüreceğiz. Paylaşımda adaleti sağlayacağız, yönetimde adaleti sağlayacağız, yargıda adaleti sağlayacağız. Önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınmaya da ağırlık vereceğiz" dedi.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Elazığ'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 31 Mayıs Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde partisinin kazandığı Alacakaya ilçesine geçti. İlçe Belediye Başkanı Zafer Altınışık'tan çalışmalarla ilgili bilgi alan Erbakan, daha sonra Palu ilçesinde geçti. Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu'nu ziyaret eden Erbakan, belediye binası önünde açıklamalarda bulundu. Paluluların seçimlerde partilerini tercih ettiğini belirten Erbakan, "Palulular, merhum Erbakan Hocamıza, Milli Görüş'e ve Septioğlu ismine olan bağlılıklarını gösterdiler. Feraset ve basiret ile doğru tercihi yaptılar. Biz de değerli Belediye Başkanımız Muhammet Septioğlu'nun liderliğinde, Palu'da sizlerin güvenine ve teveccühüne layık olacağız; verdiğimiz sözlerin arkasında duracağız. İman varsa, imkan da vardır diyerek Palu'yu hak ettiği yere birlikte taşıyacağız. Palulular, 31 Mart'ta üç önemli karar aldılar. Merhum Erbakan Hocamız, bu milletin sorunlarıyla ilgilenen ve bu bölgeye en büyük hizmetleri sunan bir devlet adamıydı, bir siyasetçiydi. Palu, kararını verdi ve iktidar yürüyüşünün meşalesi 31 Mart'ta burada yakıldı. Bundan sonra iki şey yapacağız" dedi.

'BU MİLLETİN YÜZÜNÜ YİNE MİLLİ GÖRÜŞ'LE, YİNE REFAH'LA GÜLDÜRECEĞİZ'

Erbakan, üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini hayata geçireceklerini ifade ederek, "Belediyelerimizde ahlaklı ve Milli Görüş temelli bir belediyecilik anlayışını hayata geçirerek, adaleti ve bereketi ön planda tutarak, hizmet belediyeciliğini vatandaşlarımızla buluşturacağız. Belediye başkanlığı makamını, kendisini ve çevresini zenginleştirmek için bir ticaret alanı olarak değil, millete hizmet etme ve halkın sorunlarına çözüm bulma anlayışıyla değerlendireceğiz. Bu şekilde milletimizin gönlündeki beklentileri daha da yukarıya taşıyacağız. Teşkilatlarımızın, modeline uygun bir şekilde çalışmaları ve milletimizin de bu süreçte yer almasıyla, üye kayıtlarımızı hedeflerimize ulaşacak şekilde gerçekleştireceğiz. Belediyecilik hizmetlerimiz ve teşkilat çalışmalarımızla, yapılacak ilk seçimde özlemimize son vereceğiz. Milli Görüş'ü, Yeniden Refah Partisi'ni iktidara getireceğiz. Bu milletin yüzünü yine Milli Görüş'le, yine Refah'la güldüreceğiz. Paylaşımda adaleti sağlayacağız, yönetimde adaleti sağlayacağız, yargıda adaleti sağlayacağız. Önce ahlak ve maneviyat anlayışıyla maddi kalkınmanın yanında manevi kalkınmaya da ağırlık vereceğiz. Bununla birlikte borç, faiz, zam ve vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam ve ihracat ekonomisini hayata geçireceğiz. Allah, yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Fatih Erbakan, Teşkilat, Politika, Ekonomi, Elazığ, Refah, Son Dakika

Son Dakika Politika Erbakan: Milli Görüş'le İktidara Geleceğiz - Son Dakika

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