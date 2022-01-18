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Erdoğan'a, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali soruldu, isim vermeden Putin'e mesaj yolladı: Durumu gözden geçir - Son Dakika

Erdoğan'a, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali soruldu, isim vermeden Putin'e mesaj yolladı: Durumu gözden geçir

18.01.2022 14:17

Arnavutluk ziyaretinin ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Erdoğan'a Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali de soruldu. İsim vermeden yakın dostu Rusya Devlet Başkanı Putin'e bir mesaj gönderen Erdoğan, "Rusya'nın bu adımı atabilmesi için tüm dünyadaki durumu ve kendi durumunu gözden geçirmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a yaptığı ziyaret sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Erdoğan, gündeme ilişkin de değerlendirmeler yaptı.

UKRAYNA-RUSYA KRİZİ SORULDU

Son dönemde Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınak yapması ve yeni bir savaşın başlama ihtimali de Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı, "Ukrayna'da çatışma ihtimali hala devam ediyor maalesef. Türkiye, krizin her iki tarafıyla da iyi ilişkilere sahip bir ülke. Sizin, adı arabuluculuk olmasa da bu krizin çözümü konusunda taraflarla görüşmeniz söz konusu mu? Eğer korkulan olur da Rusya'nın Ukrayna'yı işgali söz konusu olursa bir NATO üyesi ülke olarak Türkiye'nin tavrı ne olur?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"GERÇEKÇİ BİR YAKLAŞIM OLARAK GÖRMÜYORUM"

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini gerçekçi bir yaklaşım olarak görmüyorum. Çünkü Ukrayna, sıradan bir ülke değil. Ukrayna güçlü bir ülke. Ayrıca Rusya'nın bu adımı atabilmesi için tüm dünyadaki durumu ve kendi durumunu gözden geçirmesi lazım. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Ukrayna'daydı. Şimdi ben de İlham Bey ile bir konuşacağım. Tabi Sayın Putin'le de bu konuları masaya yatırıp konuşmamız lazım. Çünkü bu bölgeler artık savaşı kabullenemez. Bunlar doğru da olmaz. Artık savaşı siyaset tarihinden silip atmamız lazım. "Ben bir yerin topraklarını işgal edeyim, alayım" mantığıyla bu işler yürümez.

"BU KONUDA BİZİM POLİTİKAMIZ BELLİ"

İşte örneğin Ukrayna'da ne yaptı Rusya? Kırım'a çöktü. Kırım ile ilgili biz her zaman, Kırım'ın işgaline karşı olduğumuzu Sayın Putin'le yaptığımız her görüşmede kendisine söylüyorum. Dışişleri Bakanlığımız aynı şekilde muhataplarına bunları söylüyor. Yani bu konuda bizim politikamız belli."

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Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, İşgal, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan'a, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali soruldu, isim vermeden Putin'e mesaj yolladı: Durumu gözden geçir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan'a, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ihtimali soruldu, isim vermeden Putin'e mesaj yolladı: Durumu gözden geçir - Son Dakika
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