Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti

Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
25.02.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti
Haber Videosu

Beştepe'de emekçilerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında ilginç anlar yaşandı. Erdoğan, iş hayatına İETT'te çalışarak başladığını söylerken, dinleyiciler arasındaki bir kişi ayağa kalkarak İETT çalışanlarının giydiği formayı açtı. Erdoğan da formayı işaret ederek, "Bana oradan İETT forması gösteriyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda Emek Sofrası Buluşmaları'na katıldı. İşçi ve emekçilerle iftar açan Erdoğan daha sonra kürsüde önemli mesajlar verdi.

Erdoğan'ın konuşması sırasında ilginç anlar yaşandı. İş hayatına İETT'de çalışarak başladığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini izleyiciler arasındaki bir kişi çekti. Bir anda ayağa kalkan bir kişi, elindeki İETT formasını kaldırarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterdi. Erdoğan da, "Bana oradan İETT forması gösteriyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Emeği mukaddes gören ve alnındaki ter kurumadan emeğin karşılığının ödenmesini emreden bir dinin mensupları olarak 2002 yılından beri siz değerli kardeşlerimin hakkını vermeye adil ve huzurlu çalışma iklimi inşa etmee gayret gösterdik. Hedefimiz işçi, işveren, kamu görevlisi dahil herkesin hukukunun korunduğu, iş barışın en ideal seviyede sağlandığı bir sistemi kazandırmak oldu.

"EMEKÇİ KARDEŞLERİMİZİN HAKLARININ GASP EDİLMESİNE GÖZ YUMMADIK"

Ne sermaye düşmanlığı yaptık ne de rızkını alın teri dökerek kazanan emekçi kardeşlerimizin haklarının gasp edilmesine göz yumduk. Dengeli, sağduyulu, rasyonel politikalarla işçi, memur, sendikalarımızın şartlarını iyileştirmek, refah seviyelerini düzeltmek için çaba harcadık.

"KAMU GÖREVLİLERİMİZE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI TANIDIK"

Devrim niteliğinde adımlar attık. Reformlarımızı sizlerle kısaca paylaşmak isterim. 1 Mayıs yıllarca en fazla tartışma konusu olan hususlardan biriydi. 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü ilan ederek gereksiz tartışmalara biz son verdik. İş sağlığı ve güvenliği kanununu çıkardık. Sendikaların kuruluş şartlarını kolaylaştırdık. Sendikal güvenceleri ve grev hakkını biz güçlendirdik.

Kamu görevlilerimize toplu sözleşme hakkı tanıdık. Ana muhalefet partisinin anayasa mahkemesine taşıyıp, iptal ettirdiği toplu sözleşme kararnamesini yeniden biz yürürlüğe koyduk. Kadınlarımızın hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık.

"ÇOCUKLARIN RAMAZAN'I DOYA DOYA TENEFFÜS ETMESİNE ÇİRKİN VE ÇİRKEF İFADELERLE SALDIRIYORLAR"

Kamu çalışanlarımız artık Cuma izni, Hac izni gibi haklardan tam ve etkin şekilde yararlanabiliyor. Yıllarca örselenen yıllarca hakları yok sayılan, keyfi yasaklarla on yıllar boyunca mağdur edilen insanlarımıza yönelik bu düzenlemeler ülkemizde kimi çevrelerini ciddi manada rahatsız ettiklerini görüyoruz. Din ve vicdan hürriyetine sahip olunması, inancını kamusal alanda özgürce yaşaması nedense bunlara dokunuyor ve adeta zıvanadan çıkarıyor. Şehit kanlarıyla yoğrulmuş, bin yıldır ilayı kelimetullahın sancaktarlığını yükseltmiş ülkede işçi, memur, üniversite öğrencilerin Cuma'ya gitmesine çocukların Ramazan'ı doya doya teneffüs etmesine çirkin ve çirkef ifadelerle saldırıyorlar.

Laiklik kavramının korkakça arkasına saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden, 27 Mayıs'tan beri darbe girişimlerine cuntacılara tetikçilik yapmak dışında görevi olmayan, Türkiye'nin 23 yılda yaşadığı değişimi sindiremeye, zihnen ve fikren fosilleşmiş bu güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz. Hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın biz toplumun hak ve özgürlüklerini geliştirmeye odaklanıyoruz, bundan sonra da aynı hassasiyetle hareket edeceğiz."

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti - Son Dakika

Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Turnuva düzenlenecek mi Meksika Devlet Başkanı’ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama
CIA’den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı CIA'den İran halkına Farsça işbirliği çağrısı
12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin’i şoke eden karar 12 maçta 4 kırmızı kart gören Caner Erkin'i şoke eden karar
İzmir’de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem İzmir'de sürücüye darp olayıyla ilgili polislere idari işlem
Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı Yolda yürüyen kadına durup dururken yumruk attı
Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler Her gün yüzlerce kişinin gittiği restoranda mide bulandıran görüntüler
Brezilya’da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 23 kişi hayatını kaybetti
Ozan Kabak, Lamine Yamal’ın takım arkadaşı olabilir Ozan Kabak, Lamine Yamal'ın takım arkadaşı olabilir
Okan Buruk: İkinci maça aynı heyecanı, aynı tutkuyu yaşayarak çıkmamız gerekiyor Okan Buruk: İkinci maça aynı heyecanı, aynı tutkuyu yaşayarak çıkmamız gerekiyor
Ürdün’den ABD ve İsrail’e kapıları kapatan karar: Hava sahasını kullanmaya izin yok Ürdün'den ABD ve İsrail'e kapıları kapatan karar: Hava sahasını kullanmaya izin yok

20:31
Yok böyle gol 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
Yok böyle gol! 55 metreden ağları sarsan oyuncu o anları anlattı
19:37
Burak Özçivit’ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum
19:35
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool’dan teklif aldık
Galatasaraylı yıldızın babası açıkladı: Liverpool'dan teklif aldık
19:33
İsveç’te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin
18:32
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra’ya geldi
Suçu babaya atan komşu, sonunda yaptığı rezilliği itiraf etti: Savurduğum cisim İkra'ya geldi
18:31
Bill Gates’ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
Bill Gates'ten büyük itiraf: Evliyken iki Rus kadınla ilişki yaşadım
18:25
Türkiye’nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
18:14
Savaş uçakları için kara gün Dört bir yandan acı haberler geldi
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi
18:11
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
Polis merkezindeki cinayette kan donduran detay: Bıçağı babası peçeteye sarıp vermiş
18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 20:39:26. #7.13#
SON DAKİKA: Erdoğan, açılan formayı görünce konuşmasını böyle kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.