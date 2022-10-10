Erdoğan: CHP'deki tartışmalar yasakçı zihniyetin pusuda beklediğini gösterdi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Esasen 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yaralarından olan başörtüsüyle eğitim ve çalışma hakkı konusundaki sorunları tümüyle çözmüştük. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisi içerisinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin halen pusuda beklediğini gösterdi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Sözlerine, Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımı tebrik ederek başlayan Erdoğan, "Her birini birer inanç, azim ve çalışkanlık timsali olarak gördüğümüz oyuncularımıza bizlere bu gururu yaşattıkları için şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum" dedi.

'ÜLKEMİZİN DÜNÜNÜ, BUGÜNÜNÜ VE YARININI KUCAKLAYAN KAPSAMLI BİR MUHASEBE YAPTIK'Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı Açılış Töreni vesilesiyle 1 Ekim'de milletvekilleriyle bir araya geldiklerini belirterek, "Gazi Meclisimizin genel kurulunda yaptığımız 27'nci dönemin son yasama yılının açılış konuşmasında ülkemizin dününü, bugününü ve yarınını kucaklayan kapsamlı bir muhasebe yaptık. Konuşmamızı önümüzdeki dönemde ülkemizi Türkiye Yüzyılı ile buluşturma sözünü vererek bitirmek suretiyle milletimizin tüm fertlerine de önemli bir mesaj ilettiğimize inanıyorum. Ekim ayının 2'nci gününde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtasıyla İstanbul 'a kazandırdığımız en son ulaşım projesi olan Pendik- Sabiha Gökçen Metro Hattı'nın açılış törenini gerçekleştirdik. İstanbul'un Anadolu Yakası 'ndaki bilhassa Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantılı ulaşımın rahatlamasına ciddi katkı sağlayacak bu metro hattının bir kez daha şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.'CHP'DEKİ TARTIŞMALAR YASAKÇI BİR ZİHNİYETİN HALEN PUSUDA BEKLEDİĞİNİ GÖSTERDİ'Erdoğan, geçen çarşamba günü TBMM'de yapılan AK Parti grup toplantısında CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsüyle çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk. ve tarihi bir çağrı yaptık. Esasen 20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yaralarından olan başörtüsüyle eğitim ve çalışma hakkı konusundaki sorunları tümüyle çözmüştük. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu yeniden gündeme getirmesi üzerine özellikle kendi partisi içerisinde başlayan tartışmalar bize başörtüsü konusunda yasakçı bir zihniyetin halen pusuda beklediğini gösterdi. Biz de madem bu konu yeniden gündeme geldi öyleyse meselenin çözümünü doğrudan Anayasa güvencesi altına alma teklifinde bulunduk. Bilindiği gibi 2008 yılında mecliste 411 oy ile kabul edilen ve daha sonra CHP Genel Başkanı'nın imzasıyla açılan dava neticesinde Anayasa Mahkemesi 'nce iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza bu düzenleme temelinde aile kurumunun da güçlendirilmesini içeren daha kapsamlı bir Anayasa değişikliği hazırlığı yapmaları için talimatımızı verdik. Konu meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl bir tutum içerisine gireceğini hep birlikte göreceğiz" ifadesini kullandı.'ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURMA KARARI ALDIK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen cuma günü Türkiye'deki Alevi-Bektaşi vatandaşlar için uzunca bir süredir hazırlıklarını yürüttükleri tarihi adımları açıkladıkları törene katıldıklarını hatırlatarak, "Restorasyonu tamamlanan Şah Kulu Sultan Dergahı, Orhangazi Devrinden beri bu toprakların gönül pınarlarından biri olmuş, attığımız birlik, beraberlik, kardeşlik adımının sembolü bir mekandır. Açılışını yaptığımız 4 ve temelini attığımız 7 cemevi de yine verdiğimiz müjdelerin tamamlayıcısı olmuştur. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri'nin 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' deyişi bizim sıkça dile getirdiğimiz ve samimiyetle bağlı olduğumuz bir düsturdur. Ülkemizi 'Türkiye Yüzyılı'na hazırlarken bu topraklar üzerinde yapılmamış hiçbir eser ve hizmet, milletimizin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlıyız. Bizzat yerinde yürüttüğümüz çalışmalarla Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın tüm taleplerini beklentilerini tespit ettik. Bunlardan idari tasarruflarla hemen çözülebilecek olanları valiliklerimiz ve belediyelerimiz vasıtasıyla çözdük. Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık" dedi.