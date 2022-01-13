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Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne 'tam üyelik' ve 'fon' çağrısı: Miktarın artması ortak yararımıza olacak - Son Dakika

Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne 'tam üyelik' ve 'fon' çağrısı: Miktarın artması ortak yararımıza olacak

13.01.2022 15:26
Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne 'tam üyelik' ve 'fon' çağrısı: Miktarın artması ortak yararımıza olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin Ankara büyükelçileri ile gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı konuşmada işbirliği ve diyalog çağrısında bulundu. Erdoğan açıklamasında Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerindeki sorunlara dikkat çekerek Türkiye'ye yönelik ön yargılar olduğunu ve engellemeler yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün AB Üyesi ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile düzenlenen toplantıda konuştu. "Avrupa Birliği tarafından beklediğimiz karşılığı göremedik. Bize karşı oyalama taktikleri uygulandı" diyen Erdoğan, sözlerini "Tam üyelik yolunda attığımız adımların nasıl engellediğini bizzat gördüm, yaşadım. Maruz kaldığımız adaletsizliklere rağmen AB bizim stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor" ifadeleri ile sürdürdü.

KONUŞMASINI NOTLAR ALDILAR

Erdoğan, "Son 20 yılda ülkemize tahsis edilen 9,2 milyar euroluk AB fonu sayesinde 900'e yakın proje gerçekleştirdi. Birliğin Türkiye'ye yönelik fon miktarını artırması da ortak yararımıza olacaktır." ifadelerini kullandı. AB büyükelçilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını dikkatle dinlediği anlar kameraya yansıdı. Büyükelçilerin, Erdoğan'ın verdiği mesajları tek tek not aldığı görüldü.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"Salgın ile birlikte Avrupa Birliği içindeki siyasi, coğrafi ve ekonomik ayrışmalara daha belirgin hale geldi. Bu durum AB içindeki pek çok konunun geri itilmesine sebep oldu. AB maalesef İslam düşmanlığı, göçmen konusunda bir adım atamadı. Konuya yakın herkes bu konuda kilit ülkenin Türkiye olduğunu bilmektedir. Türkiye ve AB'nin ilişkileri ileri taşıması her anlamda önem kazanmıştır.

"BEKLEDİĞİMİZ KARŞILIĞI GÖREMEDİK"

Diyalog ve diplomasiden yana çaba gösterdik. Üzülerek söylemek isterim ki AB'den beklediğimiz karşılığını göremedik. Bize karşı oyalama taktiği uygulandı. Asıl üzerinde düşünülmesi gereken birliğin çıkarlarının birkaç ülkenin ihtiraslarına teslim edilmesidir. Avrupa ve Türkiye'nin çevresinde yaşanan mevcut krizler çözülmedikçe göç baskısının azalmasını beklemek gerçekçi değildir.

"ARAMIZDAKİ MESELELERİ HALLEDEBİLECEĞİMİZE SAMİMİYETLE İNANIYORUM"

500 bine yakın Suriyeli misafirimizin evlerine güvenli dönüşünü sağladık. Göç konusunda AB'den tek beklentimiz adil yük paylaşımıdır. Bu süreçte geri itme hadiselerine ve göçmenlere yönelik uluslararası hukuka aykırı davranışlara son verilmedir. Ege'deki olaylarla ilgili Avrupa'dan daha vicdanlı sesler yükseltmesini bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde vize serbestisi konusunda ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Geçen sene komşumuz Yunanistan ile diyalog kanallarını açtık. Aramızdaki meseleleri halledeceğimize samimiyetle inanıyorum.

"AB AÇISINDAN MUHASEBE YAPMA ZAMANI GELMİŞTİR"

Türkiye'nin Kıbrıs meselesi hakkındaki görüşü nettir, 50 yıldır süren müzakere sürecinin neden çözüme kavuşmadığı nettir. Rumlar Ada'nın kendilerine ait olduğu zihniyetinden kurtulamadı. AB Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden geldi. KKKTC ile çaba harcamaya devam ediyoruz. AB açısından samimi bir muhasebe yapma zamanı gelmiştir, AB 2004'te verdiği sözleri tutarak Cenevre'de sunulan teklifi değerlendirmelidir.

"AB İLE YENİ BİR SAYFA HAZIRLIĞINDA OLDUĞUMUZU İLETMENİZİ RİCA EDİYORUM"

Tam üyelik yolunda attığımız adımların nasıl engellediğini bizzat gördüm, yaşadım. Maruz kaldığımız adaletsizliklere rağmen AB bizim stratejik önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Bu tecrübeler ışığında Avrupa kıtasının bir parçası olan Türkiye, AB'nin tam üyesi hedefine bağlıdır. 2021-2023 yıllarını kapsayan çalışmalarımıza hız verdik. Paris İklim Anlaşması'nı onayladık. AB ile iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız. Sizlerden gerekli Brüksel'e gerek başkentlerinize yapacağınız münasebetlere Türkiye'nin AB ile yeni bir sayfa hazırlığında olduğunu iletmenizi rica ediyorum."

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Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne 'tam üyelik' ve 'fon' çağrısı: Miktarın artması ortak yararımıza olacak - Son Dakika
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