Erdoğan\'dan Gazze ve Gabon\'a Diplomatik Destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önceliğimiz Gazzeli kardeşlerimize insani yardımların ulaştırılmasıdır. İnsanlık cephesi olarak, bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema, baş başa ve heyetler arası görüşmeleri ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gabon'un bölgesinin istikrarına katkıda bulunan doğal zenginlik ve çeşitliliğe sahip, uzun yıllardır iş birliği içinde bulunduğumuz dost bir ülke olduğunu belirterek, bu dostluğun karşılıklı ziyaretlerle daha da geliştirildiğini kaydetti.

Gabon'un 2023 yılında girdiği geçiş dönemini müteakip, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini başarılı şekilde gerçekleştirdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki aylarda yapılacak parlamento seçimlerinin de ülkenin istikrar ve huzuruna katkı sunmasını diledi.

"Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 2,5 milyar doları aştı"

Halkın güçlü desteğini alan Cumhurbaşkanı Nguema'yı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdikleri ikili ve heyetlerarası görüşmelerde iki ülke arasındaki işbirliği potansiyelini ayrıntılı şekilde değerlendirdiklerini belirterek, "Biraz önce imzaladığımız anlaşmalarla ilişkilerimizi ileriye taşıma irademizi teyit ettik. Son dönemde şirketlerimiz inşaat ve enerji alanlarında Gabon'da önemli projeler alıyor. Müteahhitlerimizin üstlendiği projelerin toplam değeri 2,5 milyar doları aştı" dedi.

Nguema önderliğindeki kalkınma stratejisi kapsamında bilhassa konut, enerji, dijital dönüşüm ve madencilik gibi alanlarda Türk özel sektörün görev almaya hazır olduğunu görüşmelerinde dile getirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım, balıkçılık, bilim ve teknoloji gibi alanlarda da Gabon ile tecrübe paylaşmaya hazır olunduğunu dile getirdi.

Türk Hava Yolları'nın doğrudan uçtuğu Gabon'da Türkiye Maarif Vakfı'nın 2018'den beri sürdürdüğü hizmetleri çok değerli gördüğünün altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, halen 700'e yakın öğrencinin eğitim aldığı okulun kapasitesini artırmaya ve yeni eğitim kurumları açmaya hazırlandıklarını bildirdi.

" Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerimizi bütüncül, kurumsal ve sistematik bir çerçevede ilerletmeye kararlıyız"

Gabon'un Afrika kıtasında FETÖ ile mücadeleye en hızlı destek veren ülkelerin başında geldiğini hatırlatan Erdoğan, "Kendilerine bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Afrika'daki dost ve kardeş ülkelerle ilişkilerimizi bütüncül, kurumsal ve sistematik bir çerçevede ilerletmeye kararlıyız. Afrika'nın sorunlarına, Afrikalı çözümler bulunması ilkesi çerçevesinde eşit ortaklık ve kazan kazan temelinde istikrara ve kalkınmaya katkıda bulunmayı sürdürüyoruz. Kıtanın dört bir yanını kucaklayan diplomatik temsil ağımız bu güçlü irademizin en açık işaretidir" değerlendirmesini yaptı.

Afrika'da 2002 yılında sadece 12 büyükelçilik bulunurken bugün 44 büyükelçiliğin kıtada faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede Librivil büyükelçiliğini de 2012'de faaliyete geçirdiklerini hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze soykırımını da görüştüklerini belirterek, "Afrikalı kardeşlerimizin Filistin halkıyla güçlü dayanışması malumdur. İsrail'in Gazze'de 22 aydır sürdürdüğü katliam politikasına en net tepkilerin geldiği bölgelerden biri de Afrika kıtasıydı. Masum çocukların açlıktan öldüğü, gıda yardımı almak için toplanan sivillerin bilerek kurşunlandığı bir vahşet tablosuna kimse sessiz kalamaz. Zerre kadar vicdanı, merhameti, insanlık onuru olan herkesin bu zulüm karşısında sabır taşı çatlamak üzeredir" dedi.

"Filistin devletinin tanınmasına yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz"

Önceliklerinin Gazzelilere insani yardımların ulaştırılması olduğunu bir kez daha yineleyen Erdoğan, "İnsanlık cephesi olarak bu zulmün durdurulması için ne gerekiyorsa onu yapmakla mükellefiz. Son günlerde Fransa ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa'dan yükselen insani tepkileri çok kıymetli buluyoruz. Filistin devletinin tanınmasına yönelik atılan her türlü adımı memnuniyetle karşılıyoruz. İsrail'in soykırım politikasına karşı verilecek en etkin cevaplardan biri 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüme destek olmaktır" dedi. - ANKARA