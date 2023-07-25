Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi

25.07.2023 20:07

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, bağımsız bir Filistin devletinin bölge barışı için şart olduğunu vurgulayarak, Filistin davasını desteklemeye devam edeceklerini belirtti. Konuşmanın ardından Abbas'ın Erdoğan'ı alkışlaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile ortak basın toplantısı düzenledi. Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin bölge barışı için şart olduğunu belirten Erdoğan, "Filistin davasını en güçlü savunmaya her türlü gayreti tüm gücümüzle desteklemeye devam edeceğiz. BM parametreleri temelinde 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının bölgemizin barış ve istikrarı için şart olduğunu ifade etmek istiyorum" ifadelerine yer verdi.

MAHMUD ABBAS MEST OLDU

Bu sözler karşısında keyiflendiği gözlenen Mahmud Abbas'ın konuşmanın bitiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı coşkulu bir biçimde uzun süre alkışlaması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugünkü görüşmelerimizde Filistin'deki gelişmeleri ele aldık. İlişkilerimizin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirme imkanımız oldu. BM olmak üzere uluslararası camianın Filistin sorununa güçlü şekilde angaje olması mühimdir. Filistin davasına desteğimizi sürdürdük, sürdüreceğiz. Bölgede adil ve kalıcı barışın yolu, iki devletli çözüm vizyonunu savunmaktan geçmektir. Filistinli kardeşlerimiz arasındaki uzlaşı bu süreçte temel unsurlardan biridir.

TİKA, Türk Kızılay'ı ve STK'lar yardımlarını sürdürmektedir. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na katkılarımız devam edecektir. Filistin davasını savunmaya her gayreti desteklemeye devam edeceğiz. 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının şart olduğunu ifade etmek istiyorum. Tüm Filistin halkına buradan bir meydana adımın verilmesinden duyduğum memnuniyeti iletmek istiyorum."

Türkiye'de olmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Abbas ise şunları söyledi:

"Türkiye'nin Filistin halkına verdiği desteklerini önemsiyoruz. Türkiye'nin her daim atılım kaydetmesini arzu etmekteyim. Seçimlerdeki başarılarınızdan dolayı sizleri kutlarım. Aracını üretmenizden dolayı da sizleri tebrik etmek isterim. İsrail hükümeti radikal tutumuyla barışçıl girişimleri baltalamaya çalışmaktadır. İsrail işgali güçlendirmek adına girişimlerine devam etmektedir. Uluslararası toplumun bu konuda aciz kaldığını ifade etmeliyim. Türkiye her daim Filistin'in uluslararası arenada bağımsızlığını savunmaktadır."

RESMİ TÖRENLE KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas'ı külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

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