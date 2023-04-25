Erdoğan, salonda kendisi için açılan pankarttan hoşlanmadı: Benim için söylemiyorsun değil mi? - Son Dakika
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Erdoğan, salonda kendisi için açılan pankarttan hoşlanmadı: Benim için söylemiyorsun değil mi?

25.04.2023 19:00

Ankara'da 'Gençlik İçin Hemen Şimdi' programında önemli açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salonda kendisi içi açılan, "Yağmurlu bir günde gördüm seni, üzerine winner ceket vardı" yazılı pankarta takıldı. Erdoğan, "Benim için söylemiyorsun değil mi? Ben milli ve yerliyim" şeklinde konuştu.

Seçim çalışmaları kapsamında Ankara'da gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda açılan pankartlara dikkat çekti. Pankartlarda yazılanları sesli olarak okuyan Erdoğan, bir pankarta takılamadan edemedi.

Erdoğan, okuduğu pankarttaki detaya takıldı: Benim için söylemiyorsun değil mi

"BENİM İÇİN SÖYLEMİYORSUN DEĞİL Mİ?"

Salondaki gençlerden birinin açtığı "Yağmurlu bir günde görmüştüm seni, üstünde winner ceketin vardı" yazılı pankarta müdahale eden Erdoğan, "Benim için söylemiyorsun değil mi? Çünkü ben yerliyim, milliyim. Onları giymem" dedi.

Erdoğan, okuduğu pankarttaki detaya takıldı: Benim için söylemiyorsun değil mi

"SEÇİM KAZANDIRAN CEKET" OLARAK BİLİNİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, winner ceketi en çok tercih eden liderlerinden biri olmasıyla dikkat çekiyor. Hatta zaman zaman sosyal medyada bu ceket için "Seçim kazandıran ceket" yorumları yapılıyor.

Erdoğan, okuduğu pankarttaki detaya takıldı: Benim için söylemiyorsun değil mi

Geçtiğimiz günlerde Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli de parti grubunda yaptığı konuşmada winner ceketi tercih etmişti.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, salonda kendisi için açılan pankarttan hoşlanmadı: Benim için söylemiyorsun değil mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, salonda kendisi için açılan pankarttan hoşlanmadı: Benim için söylemiyorsun değil mi? - Son Dakika
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