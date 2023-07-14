Erdoğan, NATO zirvesindeki görüşmede Miçotakis ile arasında geçenleri anlattı: 2 talebim oldu - Son Dakika
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Erdoğan, NATO zirvesindeki görüşmede Miçotakis ile arasında geçenleri anlattı: 2 talebim oldu

14.07.2023 16:04

Cuma Namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Toplantıda Miçotakis'ten iki talepte bulunduğunu belirten Erdoğan, "Benim kendilerinden özellikle istediğim konu başlıkları, bir Batı Trakya'daki sorunlar, iki müftülerle ilgili konu. Önce büyükelçilerimiz bir araya gelecekler sonra atılması gereken adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hz. Ali Camii'nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Litvanya'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nde Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile yaptığı toplantıda kendisinden iki talepte bulunduğunu aktaran Erdoğan, "Benim kendilerinden özellikle istediğim konu başlıkları, bir Batı Trakya'daki sorunlar, iki müftülerle ilgili konu. Önce büyükelçilerimiz bir araya gelecekler sonra atılması gereken adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

"TEMENNİ EDİYORUM Kİ TAHIL KORİDORU ÇALIŞMASIN UZATILSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma Namazı sonrası yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde; "Sayın Putin'i ağustos ayı içerisinde Türkiye'de misafir etme hazırlığımız var. Karadeniz Tahıl Koridoru'nun uzatılması konusunda hemfikiriz. BM'den de Sayın Guterres, Sayın Putin'e bir mektup gönderdi. Temenni ediyorum ki bu mektupla bizim ve Rusya'nın müşterek gayretleri ile tahıl koridoru çalışmasının uzatılmasını temin ederiz.

"52 YILDIR KAPIDA BEKLETİLEN TÜRKİYE İÇİN OLUMLU ADIMLAR BEKLİYORUZ"

Şu anda beklentimiz AB kanadından beklentilerin cevabını almak. Görüşme yaptığımız tüm AB liderleriyle bunu etraflıca konuşma yaptık. Kendilerinden bu konuda 52 yıldır kapıda beklenilen Türkiye'ye yönelik olumlu adımlar bekliyoruz dedik.

"MİÇOTAKİS VE BİZ YENİ BİR SEÇİM GEÇİRDİK"

Biz iki komşu ülkeyiz. Miçotakis ve biz yeni bir seçim geçirdik. Seçim kazanan iki lider olarak adımlarımızı olumlu istikamette atalım istiyoruz. Kendilerinden özellikle istediğim en önemli konu başlıkları bir Batı Trakya ile ilgili konular bunları aşalım istedik. Müftülerle ilgili konu bunları aşalım istedik.

"DIŞİŞLERİ BAKANLARI HAZIRLIKLARI YAPACAKLAR"

Özellikle büyükelçilerimizin bu konuda karşılıklı yapacakları görüşmelerle ön hazırlıkları yapacaklar, Dışişleri bakanları hazırlıkları yapacaklar, daha sonra biz liderler olarak bir araya gelerek atılması gereken adımları atacağız."

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'Erdoğan'a güveniyor musunuz' sorusuna Miçotakis'ten yanıt: Saf değiliz ama bardağın dolu tarafından bakalım 'Erdoğan'a güveniyor musunuz' sorusuna Miçotakis'ten yanıt: Saf değiliz ama bardağın dolu tarafından bakalım

Kiryakos Miçotakis, Batı Trakya, Yunanistan, Türkiye, Nato, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erdoğan, NATO zirvesindeki görüşmede Miçotakis ile arasında geçenleri anlattı: 2 talebim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erdoğan, NATO zirvesindeki görüşmede Miçotakis ile arasında geçenleri anlattı: 2 talebim oldu - Son Dakika
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