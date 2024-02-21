Politika

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ile Belediye İş Sendikası Toplu Sözleşme İmza Töreni gerçekleştirildi.

Ereğli İlçe Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Hüseyin Oprukçu Kültür merkezinde Belediye-İş Sendikası ve Kadrolu İşçiler Toplu İş Sözleşmesi programını gerçekleştirdi. İşçi Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Dumanlı, Ereğli'de şirket çalışanlarının sendikal haklarını elde ettikleri ifade ederek, "Ereğli'de bugün şirket çalışanlarımız sendikal haklarını elde ettiler, sendikal güvenceye kavuştular. Onlarla bugün bu salonda ilk defa toplu sözleşme imzalıyoruz tarihi bir gündür diyorum ilk adım atıldı bundan sonra inşallah yine belediye başkanımızın bizlerle görüşmelerinden aldığım duruma göre daha iyi daha güzel günler bizi bekliyor inanıyorum. 31 Marttan sonra da başkanım Türkiye'de yaşanan şartlara göre yeni iyileştirmelerle ilgili arkadaşlarımızın durumlarıyla ilgili çalışmalarına devam edecek geldiğimiz nokta yadsılanacak bir nokta değil. Şöyle söyleyeyim ki asgari ücret seviyesinden şu an ele net 25 bin lira geçecek bir rakam açıkladı başkanımız. Daha sonra bir aidat kesintisi bir yevmiye tutarında onu da ben üstleniyorum demişti, kendisine sizler adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Kurban Bayramının ve Ramazanlarda 5 bin lira onlara bayram ikramiyesi vereceğim dedi yine bizim talebimiz değildi kendi talebi tekrar teşekkür ediyorum. Biz emeğe kim yakınsa, işçiyi kim koruyorsa işçinin yanında kim oluyorsa her zaman onu başımıza taç etmişizdir. Bugün burada dostluklarımızın ötesinde Belediye Başkanımla bir toplu sözleşmedeyiz taraf olmam gerekiyorsa taraf olacağım biz emekten yana olanları koruyup kollamak durumundayız. Hepinize teşekkür ediyorum, bu toplu iş sözleşmemizin sendikamıza, Ereğli çalışanlarımıza hayırlara vesile olmasını diliyor, emeği geçen başta Belediye Başkanına değerli kardeşlerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Toplu iş sözleşmemizin hepimiz için, belediyemiz için, Ereğli'miz için hayırlı olmasını, örnek olmasını diliyorum"

Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu imzalanan sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, "Belediye başkanlığımız süreci içerisinde her günü halk günü gibi yaşadık insanımıza birebir hizmet etmeye azami gayreti sarf ettik o süreç içerisinde de günde 40 tane ayrı duygu seli yaşadık kimi acı ama tatlısı yüzde 1 kadar ya var ya yok. Şimdi bitmedi bakın arkadaşlar süreç çok hızlı geliştiği için tasnif yapamadım. Tecrübeliler, eskiler kıdemliler içinde mühendisler var hakikaten nitelikli personelim var hepinize aynı statüde mütalaa ettik önümüzdeki süreç ek protokolle bunun tasnif edildiği bir süreç olacak burada bu karşılığın her hal ve şart altında ekstra haklar sağlayacak size bu bir. İkincisine gelince devletimiz memuruna en düşük ücreti 32 bin lira olarak takdir ediyorsa takdir etmiş ise biliyorsunuz kentsel dönüşümde belediye hisseleri oradan gelecek ekstra gelirlerimiz olacak kentsel dönüşüme de başlıyoruz yakında başlıyoruz. Halin temelini önümüzdeki günlerde atacağız ona da başlıyoruz. Halin yerinde devasa bir belediye arsamız çıkacak ortaya orada da ticari alanlar ve konutlarla bağlı olarak belediyemiz finansal anlamda çok rahatlayacak. Bir başka şey dün yani 2 aya kadar yalnız başımaydım. 2 aydır Cumhur İttifakı'nın adayı olarak yola çıktığımdan bu yana da artık Cumhur İttifakı yandaşlığıyım, taraflılığım resmi olarak tescil edilmiş vaziyette. Dolayısıyla Cumhur ittifakının gücünü de Ereğli Belediyesinin arkasına aktif olarak aldığım bir tabloda sizlerin özlük haklarınıza bağlı olarak çok mutena ve müstesna bir düzenleme yapacağım. Muhtemelen Haziran-Temmuz ayında biraz işte seçim sonrası yoğunluk yaşanacak yoğunluktan sonra ekstra görüşmelerimiz olacak biraz önce dedim 32 bin lira devletimizin en düşük devlet memuru maaşı olarak takdir ettiği dedim şimdi sizlere 8 bin lira koydum üstüne toplamda 25 bin lira oldu. İnşallah seçimden sonra bir 7 bin lira daha koyacağım bunun üstüne" şeklinde konuştu.

Adabağ'da personele yer müjdesi

Başkan Oprukçu, "Adabağ'da organik tarımdaki ürünlerimizi yediniz nasiplenmeyen var mı? Adabağ'ın 4/3 Adabağlılara verdim, yetiştirin kira almıyorum sizden suyunuzu da elektriğinizi de bedava kullanacaksınız. 4\1 de belediye personelimiz için ayrılmış vaziyette. Sadece personelinden kim ne kadar yer kendisi için ekmek isterse o kadar yer oraya dikeceği kadar fide ve su parası, elektrik parası da ödemeden kendisi için personelimin yol arkadaşlarımın yetiştirmesini istiyorum. Bugüne kadar finansal anlamda çok darlık yaşamama rağmen hiçbirinizin bu darlığı yaşamaması için uykularımın kaçtığını geceler oldu şükürler olsun. Kadrolular gözümün içine bakıyor bakmayın rahat olun kanun hükmünde kararname çerçevesinde kadrolu olarak çalışan şirket işçilerime onu veririm de sizi göz ardı falan etmem rahat olun sizlere de bir şey gelecek toplu iş sözleşmemiz hayırlı olsun. Haziran- Temmuz aylarında ilave olarak ek protokolle vereceğimiz 7 bin lira da hayırlı olsun" diye konuştu.

"Sadece Ereğli'ye değil Konya'ya, sadece Konya'ya değil Türkiye'ye örnek olacak bir başarıyla seçimi alalım istiyoruz"

31 Mart seçimleri hakkında da konuşan Başkan Oprukçu, "Yol arkadaşlarım istisnasız hısım akraba konu komşu herkesle beraber birlikte Ereğli tarihinde bir ilki daha dün 2019 nasıl yaşattıysanız. Bir daha Ereğli'ye, sadece Ereğli'ye değil Konya'ya, sadece Konya'ya değil Türkiye'ye örnek olacak bir başarıyla seçimi alalım istiyoruz. Köylerde açık ara inanılmaz bir şekilde fark atıyoruz Ereğli merkezde de öndeyiz yüzde 48-49 bandındayız. Bu yetmez yüzde 48 49 bandında bir oyla seçilmek beni belediye başkanı yapar ama Ereğli'de bir ilk, Konya'da hakikaten tarihe not düşecek şekilde Ereğli'den bir mesaj Türkiye'nin de örnek aldığı bir yapı, bir tablo o tabloyu görmek istiyorum yüzde 60 üstüne çıkmak istiyorum. Allah sizden razı olsun dostluğunuzdan emin olmak istiyorum, dostluğunuzu görmek istiyorum. Biz istemeden bir başkasının Ereğli belediye Başkanlığı makamına nefsi için, cebi için oturmasına asla müsaademiz olmayacak. Dün yayan yapıldak yalnız başınaydım, bugün Milliyetçi Hareket Partimizle AK Partimizle birlikte yürüyorum" dedi. - KONYA