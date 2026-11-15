Erhürman: "Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman masadan kaçan taraf olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 43'üncü kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir masadan kaçan taraf olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43'üncü yıl dönümü dolayısıyla Lefkoşa'daki Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmi tören düzenlendi. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman törende yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da ifade ettiği gibi çözümsüzlüğü hiçbir zaman çözüm olarak görmediklerini belirten Tufan Erhürman, 2004 yılındaki Annan Planı referandumunda ortaya konulan irade ile 2017 yılında Crans-Montana'da Türkiye ile birlikte sergilenen tutumun bu anlayışın göstergesi olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk halkının çözüm yönündeki iradesinde herhangi bir değişiklik bulunmadığını ifade eden Erhürman, geçmişte sonuç vermeyen yöntemlerin yeniden uygulanmasının farklı sonuçlar doğurmayacağını belirtti. Erhürman, "Değişmesi gereken, sonuç vermediği defalarca görülmüş yöntemlerdir. Değişmesi gereken, Kıbrıs Türk halkının eşitliğinin pazarlık ya da al-ver konusu yapılabileceğini, Kıbrıs Türk halkının eşit ya da azınlık olmasının müzakere konusu olabileceğini varsayan zihniyettir" dedi.

Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin tartışmaya açılacağı, sonuç odaklı olmayan ve ucu açık müzakere süreçlerini kabul etmeyeceklerini vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı, "Bizim arzumuz, yalnızca müzakere masasına oturmak değildir. Arzumuz, çözüm ihtimali bulunan, siyasi eşitliği güvence altına alan, sonuç almayı hedefleyen ve tarafların iradesini gerçek anlamda dikkate alan bir süreci başlatmaktır" şeklinde konuştu.

"Kıbrıs Rum tarafı ne kadar egemense, Kıbrıs Türk tarafı da o kadar egemendir"

Kıbrıs Türk halkının adanın iki eşit kurucu ortağından biri olduğunu belirten Erhürman, enerji kaynakları, hidrokarbonlar, deniz yetki alanları, güvenlik, ticaret yolları ve bölgesel iş birliği konularında Kıbrıs Türk halkının iradesi dikkate alınmadan karar alınamayacağını vurguladı. KKTC Cumhurbaşkanı, "Söz konusu alanlarda Kıbrıs Rum tarafı ne kadar egemense, Kıbrıs Türk tarafı da o kadar egemendir. Biz kimsenin hakkına göz dikmiyoruz. Başka bir halkın kazanımlarını engellemek gibi bir düşüncemiz de yoktur. Ancak kendi halkımızın haklarının yok sayılmasına, iradesinin görmezden gelinmesine ve geleceğinin başkaları tarafından şekillendirilmesine de izin vermeyeceğiz" dedi.

"Türkiye Cumhuriyeti ile tam istişare halinde adımlarımızı attık"

Cumhurbaşkanlığı görevini devraldıkları günden bu yana Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını uluslararası topluma anlatmak amacıyla yoğun diplomatik temaslarda bulunduklarını ifade eden Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile gerçekleştirdikleri görüşmelere değindi. BM Genel Sekreteri Guterres ile ilk görüşmelerinde dört maddelik metodolojilerini ve güven artırıcı önlemlere ilişkin yaklaşımlarını aktardıklarını belirten Erhürman, Kıbrıs sorununda sonuç alınabilecek süreçlerin önünü açmak amacıyla Türkiye ile tam istişare halinde hareket ettiklerini söyledi. Tufan Erhürman, "Diplomasi ve diyalog her zaman iyidir" anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, kapsamlı çözüm müzakerelerinin zemininin henüz oluşmaması durumunda iki halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak iş birliklerine odaklanacaklarını kaydetti.

Erhürman, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinden ve haklarından vazgeçmeyeceğini vurguladı. Kıbrıs sorununda sonuç odaklı müzakerelerin önemine işaret eden Erhürman, "Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar hiçbir zaman hiçbir masadan kaçan taraf olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Ama kimse de Kıbrıs Türk halkını masalara hapsedemeyecektir. Masa varsa Kıbrıs Türk halkı oradadır ama masa çözüm hedefli olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman azınlık olmadığını ve olmayacağını belirten Tufan Erhürman, halkın eşitlik hakkından vazgeçmeyeceğini söyledi. Kıbrıs Türk halkının adanın iki eşit kurucu ortağından biri olduğunu vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı, siyasi eşitliğin ve güvenliğin herhangi bir tarafın lütfuna bağlı olmadığını kaydetti.

"Gençlerimizin spor yapmasının önüne engeller çıkarılmasını kabul edemeyiz"

Kıbrıs Türk halkının uluslararası toplumla buluşma hakkı bulunduğunu vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, özellikle gençlerin spor alanında karşılaştığı uluslararası engellere dikkat çekti. Kıbrıs Türk gençlerinin spor alanında, bilim insanlarının bilim dünyasında, sanatçıların kültür ve sanat platformlarında, iş insanlarının ise uluslararası ticarette hak ettikleri yeri alabilmesi gerektiğini belirten Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünyadan ayrı tutulmasının kabul edilemeyeceğini ifade etti. Erhürman, "Bir halkın çözüm iradesi defalarca kanıtlanmışken, çözümsüzlüğün bedelini o halka ödetmek ne adil, ne de kabul edilebilir" dedi.

Çocukların doğum yerleri üzerinden ayrımcılığa uğramasını, gençlerin dünyaya açılmasının önüne engeller çıkarılmasını ve insanların hak ettikleri fırsatlardan mahrum bırakılmasını olağan bir durum olarak kabul etmeyeceklerini vurgulayan Erhürman, bu engelleri normalleştirmeyeceklerini söyledi. Türkiye'nin desteğiyle uluslararası alandaki diplomatik girişimleri sürdüreceklerini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türk Devletleri Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarda Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceklerini kaydetti. Erhürman, Türkiye ile KKTC arasındaki kardeşlik bağlarının ve Türkiye'nin her şartta sağladığı desteğin en büyük güvencelerinden biri olduğunu vurguladı.

"Bu topraklarda hep vardık, bugün varız ve daha da güçlenerek hep var olacağız"

Konuşmasında KKTC'nin iç meselelerine de değinen Erhürman, adalet, eşitlik, demokrasi, liyakat ve hukukun üstünlüğüne dayalı bir yaşamın önemine işaret etti. Gençlerin geleceklerini ülke dışında aramak zorunda kalmadığı, kadınların eşit fırsatlara sahip olduğu ve tüm vatandaşların kendilerini güvende hissettiği bir düzen oluşturulması gerektiğini belirten Erhürman, "Çocuklarımıza, gençlerimize sözümüz var: Bu ülke sizindir. Siz bu güzel ülkenin sahibisiniz. Bu ülkede ve dünyada hiç kimse sizden üstün değildir" diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önderleri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı anan Erhürman, "Unutmayın, bir kez daha söylüyorum! Biz bu toprakların asli sahibiyiz. Bu topraklarda hep vardık, bugün varız ve daha da güçlenerek, varlığımızı ve eşitliğimizi bütün dünyaya daha gür bir sesle haykırarak, hep birlikte, hep var olacağız. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.