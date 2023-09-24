Ermenistan'da darbe girişimi iddiasıyla 8 komutan gözaltına alındı - Son Dakika

Ermenistan'da darbe girişimi iddiasıyla 8 komutan gözaltına alındı

Son Güncelleme: 24.09.2023 21:42

Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 8 üst düzey komutanı 'Yurtsever Haçlılar' grubuyla işbirliği yaptıkları ve darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına aldı. Gözaltına alınan komutanlar, hükümet üyeleri ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı ideolojik düşmanlık besledikleri belirtildi. Operasyonlar sırasında silah ve mühimmat ele geçirildiği açıklandı.

Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonunun ardından Ermenistan'da gerilim iyice tavan yaptı. Ülkede, 8 üst düzey komutan "Yurtsever Haçlılar" grubuyla işbirliği yaptıkları ve darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı.

8 KOMUTAN DARBE SUÇLAMASIYLA GÖZALTINDA

Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarılı terörle mücadele operasyonun ardından Ermenistan'da sular bir türlü durulmuyor. Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, gözaltına alınan 8 komutanın kendilerini "Yurtsever Haçlılar" olarak tanımlayan silahlı grupla işbirliği yaptığı ve darbe girişimi için hazırlıklar yaptığı ifade edildi.

"PAŞİNYAN'A KARŞI İDEOLOJİK DÜŞMANLIK BESLİYORLAR"

Açıklamada, örgüt üyelerinin hükümet üyeleri ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a karşı ideolojik düşmanlık beslediği belirtildi. Operasyonlar sırasında çok sayıda silah ve mühimmatın da ele geçirildiği aktarılan açıklamada, "Suç örgütü üyeleri, suçun işlenmesi için telekomünikasyon cihazları, sinyal bozucu cihazlar, araç ve gereçler edinerek kendi rızaları ile önceden koşullar oluşturmak istemişlerdir" denildi. Açıklamada, "Ceza yargılaması çerçevesinde elde edilen yeterli maddi verilere dayanılarak, suç işlediğine dair makul şüphe bulunması durumunda suç örgütünün sekiz üyesi gözaltına alınmış, kamu cezai kovuşturması başlatılmış ve 43. madde uyarınca suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

PAŞİNYAN, ULUSA SESLENİŞ KONUŞMASINDA SÖYLEMİŞTİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, muhalefetin sokak eylemleriyle kendisini istifaya davet etmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, ülkedeki bazı örgütlerin iktidarını devirmek için "darbe planı" içerisinde bulunduğunu söylemişti.

KARABAĞ'DA ANTİTERÖR OPERASYONU

Azerbaycan, Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin provokasyonlarının artması üzerine 19 Eylül'de antiterör operasyonu başlatmıştı. Azerbaycan ordusu tek tek Ermeni mevzilerini vururken, Ağır yara alan Ermeni güçler, İlham Aliyev'in sunduğu, "Tüm silahlarınızı bırakın" şartını kabul etmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Ermenistan'da darbe girişimi iddiasıyla 8 komutan gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ermenistan'da darbe girişimi iddiasıyla 8 komutan gözaltına alındı - Son Dakika
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