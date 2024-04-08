Erzincan\'da CHP, 43 yıl sonra İl Genel Meclis Üyesi çıkardı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde CHP'nin İl Genel Meclisi Üyesi için seçim sonuçlarına itirazı sonucu AK Parti 1 meclis üyesi kaybetti. CHP, 43 yıl sonra Binali Yıldırım'ın ilçesinde İl Genel Meclis Üyesi çıkartmış oldu.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, CHP yönetimi Refahiye ilçesindeki sayımlar ile ilgili özellikle İl Genel Meclisi ile ilgili sayımlarda hataların olduğunu gerekçe göstererek oy pusulalarının yeniden sayılmasını İlçe Seçim Kurulundan istedi. YSK'nın itirazı kabul etmesi üzerine Erzincan Adliyesinde oy pusulaları yeniden sayıldı. Yapılan sayım sonucunda 1 oy farkla İl Genel Meclis üyesi AK Parti'den CHP'ye geçti. Hasan Özmen CHP İl Genel Meclis üyesi oldu.
Konuya ilişkin CHP'den yapılan açıklamada, "43 yıl aradan sonra, bu dönem için iddiamız olan Refahiye'mizde İl Genel Meclis Üyesi çıkartabilmek bizler için gurur kaynağı oldu. Seçim sonuçlarına itirazımız üzerine seçim kurulunda yapılan sayım neticesinde adayımız Hasan Özmen seçimi kazanmıştır. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz." denildi. - ERZİNCAN
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