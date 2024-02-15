Erzincan\'da maden faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 9\'a yükseldi

AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasının ardından gözaltına alınanların sayısının 9'a yükseldiğini; adli ve idari soruşturmaların derinleştirilerek sürdüğünü belirtti.
TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, kuvvetler ayrılığı ilkesinin terk edildiğini, Cumhur İttifakı'nın Anayasa Mahkemesi kararlarını hükümsüz kılmaya çalıştığını öne sürdü.
Kadroya alınan taşeron işçilerin meslek kodlarıyla ilgili sorunlar yaşandığını dile getiren Kaya, bu durumda olanların görevleri olmayan yerlerde istihdam edildiğini söyledi. Bülent Kaya, tayin başvurularının cevapsız bırakıldığını ve aile bütünlüğünün bozulduğunu dile getirdi.
İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasını hatırlatarak, bazı illerde siyanürle maden arama faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. Erhan Usta, hükümetin doğayı, çevreyi zehirlemekten vazgeçmediğini savundu.
Maden firmalarının denetlenmesini isteyen Usta, "Siyanür, sülfürik asit ve onlarca kanserojen madde içeren atıkların ülkemize ve doğamıza, insanlarımıza zarar vermesine müsaade etmeyin. Konunun takipçisi olmaya, maden işçilerimizin, bölge halkının ve gelecek nesillerin huzur ve refahı için konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz." dedi.
DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Kürt sorunundaki çözümsüzlük kader değildir. 2013-2015 yılları arasındaki çözüm ve müzakere süreci bunu bize çok açık ve net gösterdi. O dönem olan iradenin doğru olduğunu, bu deneyimden yola çıkarak orada yapılan hataları görerek ve telafi ederek yeni bir sürecin başlamasının tam da zamanı olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.
"Türkiye için büyük acı kaynağıdır"
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, maden ocağında yaşanan toprak kaymasında göçük altında kalanların halen kurtarılamadığını hatırlattı. Günaydın, "Bu Türkiye için büyük acı kaynağıdır. TBMM'nin de bu acıyı hissetmesi ve muhalefet partileriyle iktidarın bu konuyu ele alması hayatın olağan akışına uygundur." değerlendirmesinde bulundu.
Meclis'te Araştırma Komisyonu kurulduğunu anımsatan Günaydın, iktidarın ve muhalefetin bu konunun üzerine gitmesi gerektiğini vurguladı. Gökhan Günaydın, şöyle devam etti:
"Oradaki saha görevlilerini gözaltına alarak, tutuklayarak bu meselenin altından kimse çıkamaz. Orada, AKP'nin 21 yıldır uyguladığı madencilik politikası sorgulanacaktır. Orada, bu madenlerin gizli açık ortakları kim, onlar sorgulanacaktır. Orada, helikopterlerle yurt dışına kaçırılan altının miktarı sorgulanacaktır. Orada, çıkarılan altının yüzde 98'i neden yabancılara peşkeş çekiliyor, bunlar sorgulanacaktır. Rapor ortaya çıktığında, bugün bu facianın yalnızca bir doğa olayı, madencilik faciasından öte aynı zamanda ekolojik ve iktisadi yıkım olduğunun farkına varacağız."
Kanal İstanbul Projesi'ni eleştiren Günaydın, iktidarın 2011'den bugüne kadar projeyi gündem yaptığını, ancak adım atmadığını belirtti.
"Konu derinlemesine değerlendirilecektir"
AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Erzincan'da maden ocağındaki toprak kaymasının ardından arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü anımsattı. İlgili bakanların bölgede bulunduğunu aktaran Gül, şunları kaydetti:
"Gözaltına alınanların sayısı 9'a yükselmiş durumda. Adli ve idari soruşturmalar derinleştirilerek devam etmektedir. Sorumluluğu, ihmali olanların adalet önünde en ağır şekilde hesap vereceğine olan inancımız tamdır. Dün de Gazi Meclisimizde tüm siyasi partiler olarak ortak komisyon kurduk. Milletimizin değerli vekilleri tarafından da bu konu derinlemesine değerlendirilecektir. Yerinde incelemeler yapılacaktır."
Seçim beyannamesindeki vaatleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini dile getiren Gül, Aile ve Gençlik Fonu'na ilk başvuruların alınmaya başlandığını belirtti. ???????Abdulhamit Gül, gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Son Dakika › Politika › Erzincan'da maden faciasıyla ilgili gözaltı sayısı 9'a yükseldi - Son Dakika
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisine ait olduğu değerlendirilen su altı tarama görüntüsü tespit edildi.
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında meydana gelen heyelanla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "İşletmeci şirketin yönetim düzeyinde zafiyet içinde olduğunu görüyoruz. Bu konularla alakalı kimlerin sorumluluğu varsa onların yargı önüne çıkmasını ve hesap vermesini temin edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de gerçekleşen İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Törenine katıldı. Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay'ı sahneye davet etti. Tugay, sahneye yürürken ayağının takılması sonucu düştü. Hızlı bir şekilde ayağa kalkan Tugay, sahneye çıkarak Özel ile tokalaştı.
TCDD ile Aselsan arasında imzalanan 1.69 milyar liralık sözleşme kapsamında 99 adet dizel-elektrikli ana hat lokomotifi için araç üstü sinyalizasyon ekipmanı geliştirilerek, imali ve montajı gerçekleştirecek.
Diva lakabıyla tanınan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan ile birlikte yorumculuk yaptığı Dünya Güzellerim Masada programından ayrıldığını açıkladı. Ersoy, programın yeni bölüm tanıtımında adının hala geçmesine de sitem etti.
Belediye başkan adayına destek için vatandaşlara hitap eden AK Parti Yalvaç İlçe Başkanı Gencer Kondal, skandal bir gafa imza atarak "Bundan sonra AK Parti belediyeciliğiyle nemalanmalarına vesile olacağız" dedi.
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Belgorod kentine roketli saldırı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı. Belgorod'da bulunan bir alışveriş merkezi de saldırıdan ağır hasar gördü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun mitinginde CHP'yi eleştirerek, 'Dün birlikte yoldaşlık ettiklerini bugün sırtından hançerliyorlar' dedi. Erdoğan ayrıca, 'Hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP yönetimini ele geçirmek' şeklinde konuştu.
Sizin düşünceleriniz neler ?