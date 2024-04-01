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Erzurum'da Mahalli İdareler Seçimlerinde Kazanan İsimler Belli Oldu - Son Dakika
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Politika

Erzurum'da Mahalli İdareler Seçimlerinde Kazanan İsimler Belli Oldu

Erzurum\'da Mahalli İdareler Seçimlerinde Kazanan İsimler Belli Oldu

Erzurum'da 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre 5 yıllığına belediyeleri yönetecek isimler belli oldu. AK Parti'den Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen 3. dönem yeniden göreve seçilirken merkez ilçelerde; AK Parti'den Yakutiye ilçesinde Mahmut Uçar ve Palandöken ilçesinde Muhammed Sunar 2. kez seçilmiş oldu. Aziziye ilçesinde ise Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Akpınar ipi göğüsleyen isim oldu. Erzurum'un diğer ilçelerinde ise kesin olmayan sonuçlara göre kazanan isimler şöyle; Aşkale Şenol Polat - AK Parti, Çat Arif Hikmet Kılıç- CHP, Hınıs Serdal Şardan- AK Parti, Horasan Hayrettin Özdemir- İYİ Parti, İspir Ahmet Coşkun - MHP, Karayazı Bahar Göksü- DEM Parti, Narman Aydemir Adem Kınalı - AK Parti, Oltu Adem Çelebi - AK Parti, Pasinler Ünsal Sertoğlu - AK Parti, Şenkaya Görbil Özcan - CHP, Tekman Abdurrahman Sever - DEM Parti, Tortum Muammer Yiğider - AK Parti, Karaçoban Kazım Erhan - DEM Parti, Uzundere Muhammed Halis Özsoy - BBP, Pazaryolu İbrahim Şahin - AK Parti, Köprüköy Nevzat Karasu - Yeniden Refah Partisi. Seçimlerle alakalı bazı ilçelerde partilerin sonuçlara itiraz ettiği ve bu başvuruların Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirildiği öğrenildi. - ERZURUM

01.04.2024 10:04  Güncelleme: 10:08
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Erzurum'da 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre 5 yıllığına belediyeleri yönetecek isimler belli oldu.

AK Parti'den Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen 3. dönem yeniden göreve seçilirken merkez ilçelerde; AK Parti'den Yakutiye ilçesinde Mahmut Uçar ve Palandöken ilçesinde Muhammed Sunar 2. kez seçilmiş oldu. Aziziye ilçesinde ise Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Akpınar ipi göğüsleyen isim oldu.

Erzurum'un diğer ilçelerinde ise kesin olmayan sonuçlara göre kazanan isimler şöyle;

Aşkale Şenol Polat - AK Parti

Çat Arif Hikmet Kılıç- CHP

Hınıs Serdal Şardan- AK Parti

Horasan Hayrettin Özdemir- İYİ Parti

İspir Ahmet Coşkun - MHP

Karayazı Bahar Göksü- DEM Parti

Narman Aydemir Adem Kınalı - AK Parti

Oltu Adem Çelebi - AK Parti

Pasinler Ünsal Sertoğlu - AK Parti

Şenkaya Görbil Özcan - CHP

Tekman Abdurrahman Sever - DEM Parti

Tortum Muammer Yiğider - AK Parti

Karaçoban Kazım Erhan - DEM Parti

Uzundere Muhammed Halis Özsoy - BBP

Pazaryolu İbrahim Şahin - AK Parti

Köprüköy Nevzat Karasu - Yeniden Refah Partisi

Seçimlerle alakalı bazı ilçelerde partilerin sonuçlara itiraz ettiği ve bu başvuruların Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirildiği öğrenildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Yüksek Seçim Kurulu, Arif Hikmet Kılıç, Hayrettin Özdemir, Muammer Yiğider, Ünsal Sertoğlu, İbrahim Şahin, Mehmet Sekmen, Görbil Özcan, Ahmet Coşkun, Mahmut Uçar, Halis Özsoy, DEM Parti, İYİ Parti, Pazaryolu, Karaçoban, Yakutiye, Uzundere, Köprüköy, Karayazı, Pasinler, AK Parti, Erzurum, Şenkaya, Aziziye, Çelebi, Kınalı, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Erzurum'da Mahalli İdareler Seçimlerinde Kazanan İsimler Belli Oldu - Son Dakika

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