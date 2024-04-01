Erzurum\'da Mahalli İdareler Seçimlerinde Kazanan İsimler Belli Oldu

Politika

Erzurum'da 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre 5 yıllığına belediyeleri yönetecek isimler belli oldu.

AK Parti'den Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen 3. dönem yeniden göreve seçilirken merkez ilçelerde; AK Parti'den Yakutiye ilçesinde Mahmut Uçar ve Palandöken ilçesinde Muhammed Sunar 2. kez seçilmiş oldu. Aziziye ilçesinde ise Yeniden Refah Partisi adayı Emrullah Akpınar ipi göğüsleyen isim oldu.

Erzurum'un diğer ilçelerinde ise kesin olmayan sonuçlara göre kazanan isimler şöyle;

Aşkale Şenol Polat - AK Parti

Çat Arif Hikmet Kılıç- CHP

Hınıs Serdal Şardan- AK Parti

Horasan Hayrettin Özdemir- İYİ Parti

İspir Ahmet Coşkun - MHP

Karayazı Bahar Göksü- DEM Parti

Narman Aydemir Adem Kınalı - AK Parti

Oltu Adem Çelebi - AK Parti

Pasinler Ünsal Sertoğlu - AK Parti

Şenkaya Görbil Özcan - CHP

Tekman Abdurrahman Sever - DEM Parti

Tortum Muammer Yiğider - AK Parti

Karaçoban Kazım Erhan - DEM Parti

Uzundere Muhammed Halis Özsoy - BBP

Pazaryolu İbrahim Şahin - AK Parti

Köprüköy Nevzat Karasu - Yeniden Refah Partisi

Seçimlerle alakalı bazı ilçelerde partilerin sonuçlara itiraz ettiği ve bu başvuruların Yüksek Seçim Kurulu tarafından değerlendirildiği öğrenildi. - ERZURUM