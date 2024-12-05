''Esenyurt'a döneceğiz'' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi - Son Dakika
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Politika

''Esenyurt'a döneceğiz'' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

\'\'Esenyurt\'a döneceğiz\'\' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

Kayyum atanmasından 2 gün önce ''Esenyurt'a döneceğiz'' diyen Esenyurt eski belediye başkanı Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi. Kadıoğlu'nun binada katları gezip başkan yardımcılarını ziyaret ettiği öğrenildi.

05.12.2024 16:44
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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının yankıları sürerken ilçede 3 dönem belediye başkanlığı yapan Necmi Kadıoğlu'nun belediye binasını ziyaret etmesi tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

BAŞKAN YARDIMCILARINI ZİYARET ETTİ

2017'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Necmi Kadıoğlu'nun ziyareti kapsamında belediye başkanlarıyla görüştüğü ve "Hayırlı olsun" temennilerini ilettiği öğrenildi. Halk TV tarafından servis edilen fotoğraf karelerine ilişkin Kadıoğlu cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

'Esenyurt'a döneceğiz' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

"ESENYURT'A GERİ DÖNECEĞİZ" DEMİŞTİ

Kayyum atamasının yapıldığı 31 Ekim'den iki gün önce "Esenyurt'a geri döneceğiz" diyen Kadıoğlu, Aralık 2017'de belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti. Kadıoğlu'nun istifasının perde arkasında ise burs için yanına gelen 2 öğrenciye yönelik cinsel istismar görüntülerinin olduğu öne sürülmüştü.

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Son Dakika Politika ''Esenyurt'a döneceğiz'' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Çelikk:
    Nah dönersiniz 61 10 Yanıtla
  • Mahir Tunç:
    burs verdiği öğrencileri öpüp taciz eden bu degilmiydi doğruya bir kereden bir şey olmaz dı 42 4 Yanıtla
  • AHMET YILDIZHAN:
    ula sanki senin döneminde çok birşey yapmışsın gibi geri dönüyorsun...Ahmet ozeri sevmem ...Necmi Kadıoğlu nu HİÇ SEVMEM... 24 3 Yanıtla
  • İsmail Bektaş:
    Ne kadar terör seviciler varsa hepsinin.. 18 6 Yanıtla
  • nafis can:
    Kayum orda kukla zaten esenyurtu yönetenin kadıoğlu olduğunu herkez biliyor zaten 11 2 Yanıtla
  • Altan Gündoğan:
    AKP bin dönmesi mucize olur 7 4 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Videocu :)) 4 2 Yanıtla
  • Sivet Ok:
    Esenyurt Belediyesi en az 3 ilçeye bölünmeli. Esenyurt ilçesinde bir sürü yanlış imara imza atıldığı söyleniyor. Yüksek binaların çoğunda sıkıntı olduğu da söylentiler arasında. Benim net olarak bildiğim çok katlı bir projede Perde ve kolon kaydırması yapıldı ve bu büyük hatayı Yapı Denetim firması gördüğü halde bir şey yapmadı. O binanın yıkılması ufak bir depreme bakıyor. 0 0 Yanıtla
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