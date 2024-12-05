\'\'Esenyurt\'a döneceğiz\'\' diyen Necmi Kadıoğlu, belediye binasında görüntülendi

Politika

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının yankıları sürerken ilçede 3 dönem belediye başkanlığı yapan Necmi Kadıoğlu'nun belediye binasını ziyaret etmesi tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

BAŞKAN YARDIMCILARINI ZİYARET ETTİ

2017'de sağlık sorunlarını gerekçe göstererek istifa eden Necmi Kadıoğlu'nun ziyareti kapsamında belediye başkanlarıyla görüştüğü ve "Hayırlı olsun" temennilerini ilettiği öğrenildi. Halk TV tarafından servis edilen fotoğraf karelerine ilişkin Kadıoğlu cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı.

"ESENYURT'A GERİ DÖNECEĞİZ" DEMİŞTİ

Kayyum atamasının yapıldığı 31 Ekim'den iki gün önce "Esenyurt'a geri döneceğiz" diyen Kadıoğlu, Aralık 2017'de belediye başkanlığı görevinden istifa etmişti. Kadıoğlu'nun istifasının perde arkasında ise burs için yanına gelen 2 öğrenciye yönelik cinsel istismar görüntülerinin olduğu öne sürülmüştü.