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Eski Bakan Kasapoğlu memleketindeki yatırımları inceledi

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesini ziyaret ederek devam eden yatırım faaliyetlerini inceledi.

Eski Bakan Kasapoğlu memleketindeki yatırımları inceledi
16.12.2023 - 20:06,
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Eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Manisa'nın Kula ilçesini ziyaret ederek devam eden yatırım faaliyetlerini inceledi.

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yaptığı dönemde memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde kazandırdığı eserlerle ilçe halkı tarafından gurur kaynağı olan AK Parti İzmir Milletvekili Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, memleketi Kula'yı ziyaret etti. Beraberindeki heyet ile birlikte memleketindeki programa Şehitlioğlu Mahallesi'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Zafer Kalkınma Ajansı ve Kula Belediyesi işbirliğinde, Çalışan ve Üreten Gençler Programı çerçevesinde kurulan Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera'yı ziyaret ile başlayan Kasapoğlu, burada seranın ilk fidelerin dikimini yaptı.

Bölgeye örnek olacak bu projenin tanıtımının daha iyi yapılması, ilçeye ekonomik katma değer sağlaması için gereken tüm çalışmaların yapılması adına gereken desteği vereceğini dile getiren Kasapoğlu, projenin Kula'ya hayırlı olmasını temenni etti. Daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte Tabduk Emre, Jeopark ve 4 Eylül okulları ile Kula Meslek Yüksekokulu(MYO) bahçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı destekleriyle yapılan KYK öğrenci yurdu inşaat çalışmalarını ziyaret edip bilgi alan Kasapoğlu, daha sonra AK Parti Kula İlçe Teşkilatını ziyaret etti. AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, Gençlik Kolları Başkanı Mücahit Kuşen, Kadın Kolları Başkanı Özge Börekçi ve partili üyeler tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçim çalışmaları ile ilgili İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın ve yönetiminden ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 2024 yerel seçiminde Kula'dan rekor oy çıkacağına emin olduğunu dile getiren Kasapoğlu, partili üyelere çalışmalarımda başarılar diledi.

Kasapoğlu, Kula Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti. Ocak Başkanı Süleyman Dokuzlu ve yönetimi tarafından çiçekle karşılanan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere verdiği önemden bahsederek gençliğin geleceği için var gücü ile çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Kasapoğlu, buradaki programının ardından memleketi Kula'dan ayrıldı.

Kasapoğlu'nun Kula'daki programına Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Ak Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürü Yunus Öztürk, AK Parti Kula İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, MHP Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, protokol üyeleri, siyasi parti yöneticileri e vatandaşlar eşlik etti. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Manisa, Kula, Son Dakika

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