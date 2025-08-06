Eski Bakan Mustafa Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kanser hastalığından hayatını kaybeden eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir'in cenaze namazı yoğun katılımla kılındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu da cenazeye katıldı.

Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı, Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin önceki başkanı Mustafa Demir, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. Demir'in cenaze töreni Samsun Büyük Cami'de ikindi namazını müteakip yapıldı. Törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Yusuf Ziya Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Orhan Kırcalı ve Ersan Aksu'nun yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları, bürokratlar, belediye çalışanları, aile fertleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

64 yaşında vefat eden Mustafa Demir'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından memleketi Trabzon'un Şalpazarı ilçesine götürüldü. Demir, yarın Turalıuşağı Mahallesi'nde öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak.

Mustafa Demir, 22, 23 ve 24. Dönem AK Parti Samsun Milletvekilliği, 60. Hükümet Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2019-2024 yılları arasında da Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu. - SAMSUN