Eski Bakan Yaşar Okuyan için TBMM\'de cenaze töreni düzenlendi

ESKİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Yaşar Okuyan için düzenlenen törene, ailesi ve yakınları ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, eski meclis başkanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve milletvekilleri katıldı. Törende, Okuyan'ın biyografisi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve dua edildi. Okuyan'ın cenazesi, yarın öğlen Yalova Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.

Yaşar Okuyan, 1950 yılında Yalova'nın Elmalık köyünde doğdu. İstanbul Özel Gazetecilik Yüksekokulu'ndan mezun olan Okuyan, çeşitli gazete, dergi ve ajanslarda muhabirlik, foto muhabirlik, köşe yazarlığı ve istihbarat müdürlüğü yaptı. 28 Mayıs 1999-8 Ağustos 2002 tarihleri arasında Bülent Ecevit'in başbakanlığında kurulan hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi, Anavatan Partisi, Doğru Yol Partisi, Halkın Yükselişi Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi gibi partilerde siyaset yaptı. Yaşar Okuyan, evli ve 3 çocuk babasıydı.