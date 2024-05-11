Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy için Meclis'te Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Politika

Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy için Meclis'te Tören Düzenlendi

Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy için Meclis\'te Tören Düzenlendi

Vefat eden eski devlet bakanlarından Bekir Aksoy için Meclis'te tören düzenlendi. Törene, Aksoy'un ailesi ve birçok siyasi isim katıldı. Aksoy'un cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

11.05.2024 12:19
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Vefat eden eski devlet bakanlarından 20. ve 21. Dönem Çorum, 23. Dönem Ankara Milletvekili Bekir Aksoy için Meclis'te tören düzenlendi.

Törene, Aksoy'un ailesinin yanı sıra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski TBMM Başkanları Cemil Çiçek ve Bülent Arınç, MHP Grup Başkanvekili Filiz Kılıç, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri ve Meclis çalışanları katıldı.

Bekir Aksoy'un öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, dua edildi.

Törenin ardından Aksoy'un ailesi, taziyeleri kabul etti.

Aksoy'un cenazesi, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

Çorum'da 1950 yılında doğan Aksoy, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü'nden mezun oldu.

Kaymakamlık yapan Aksoy, İçişleri Bakanlığında Personel Şube Müdürlüğü, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Daha sonra Afyonkarahisar, Sivas ve Adana Valisi olarak atanan Aksoy, İçişleri Müsteşarı olarak görev yaptı.

20 ve 21. Dönem Çorum, 23. Dönem'de Ankara Milletvekili seçilen Aksoy, 54. Hükümet'te Devlet Bakanlığı yaptı. NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevinde de bulunan Aksoy, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Eski Devlet Bakanı Bekir Aksoy için Meclis'te Tören Düzenlendi - Son Dakika

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