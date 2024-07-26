Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için Meclis'te Cenaze Töreni Düzenlendi

Politika

Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için TBMM'de tören düzenlendi.

TBMM şeref merdivenlerinde 18, 19, 20 ve 21. Dönem Diyarbakır Milletvekili ve Eski Devlet Bakanı Salih Sümer için tören düzenlendi. Törene, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Bakanlar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, milletvekilleri, Sümer'in yakınları ve ailesi katıldı. Törende Sümer için saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu.

Sümer'in cenazesi Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Sümer Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Bismil ilçesi Tepe Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek. - ANKARA