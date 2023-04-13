Selahattin Demirtaş'tan önemli paylaşım: PKK'nın silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş'tan önemli paylaşım: PKK'nın silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız

13.04.2023 17:49

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi. PKK'nın silah bırakması için çabalayacaklarını söyleyen Demirtaş, "Halkımıza sözümüz olsun, çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız." ifadelerini kullandı.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçime ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımlarını sürdürüyor. Demirtaş, son paylaşımında PKK'nın silah bırakacağını söyledi.

"TOPLUMSAL BARIŞI KESİNLİKLE SAĞLAYACAĞIZ"

Demirtaş, "Halkımıza sözümüz olsun, çatışmadan beslenen Erdoğan rejimi sonrasında PKK'nin Türkiye'de tümüyle silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız. TBMM'de usulünce, hukuk çerçevesinde sorunlarımızı çözüp büyük toplumsal barışı kesinlikle sağlayacağız." dedi.

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım: PKK'nın silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız

Demirtaş paylaşımının devamında şunları söyledi:

"Bunları çoktan yapabilirdik ama; Erdoğan barışı isteyenleri içeri attı, tecride aldı, partilerini kapatmaya çalıştı, belediyelerine kayyım atadı, provokasyonlarla çatışmayı körükleyip 'terör' söylemi üzerinden halkı korkutup oy toplamaya çalıştı. Halen de bunu yapıyor.

"BARIŞ VE HUZUR MÜMKÜNDÜR"

Sahtekarlara inanmayın, barış ve huzur mümkündür. PKK eylemsizlik kararı alıp çözüme kapı araladı. Ama ısrarla provokasyonlar yapılıyor. Allah korusun, seçimi etkilemek için birileri kan dökmeye de kalkabilir. Hep birlikte dikkatli olacağız, oyuna da gelmeyeceğiz.

"HEP BİRLİKTE MUTLAKA KAZANACAĞIZ"

Lütfen unutmayın, biz barış ve demokrasi istiyoruz. Birlikte eşit ve kardeşçe yaşamak istiyoruz. Yeşil Sol Parti en çok da bunun için çalışacak. Oy için halkı kışkırtan yalancılara değil, sahtekarlara değil, bize güvenin. Hep birlikte ve mutlaka kazanacağız."

Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken paylaşım: PKK'nın silah bırakması için elimizden geleni yapacağız ve mutlaka başaracağız
YORUMLAR (3)
  • Bülent Yalvaç: Allah sizlere fırsat vermesin Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Faruk : Siz hiç meraklanmayın. Devletimiz ve ordumuz İHA-SİHA larımızla birlikte silahları bıraktıracak Pkk ya. Cevap Yaz 28 11 Yayından Kaldır
  • cemal aslan: Pkk zaten bitti, mağaradan çıkamıyorlar. Asıl olan uzantıları, suriyedeki ypg. Adamlar devlet ilan edecek, Ülkenin tökezlemesini bekliyor. Cevap Yaz 32 9 Yayından Kaldır
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