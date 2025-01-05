Eskişehir\'de AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

Politika

Eskişehir'de, AK Parti İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Çamlıca Mahallesi'ndeki Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'ın mesajları okundu, Gençlik Kollarınca hazırlanan animasyon filmi gösterildi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, yaptığı konuşmada, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 1453 yılında, henüz 21 yaşındayken İstanbul'u fethettiğini hatırlattı.

Gençlerin de Fatih Sultan Mehmet gibi hedefler belirlemesi gerektiğini vurgulayan Dönmez, "Aynı inanç ve azimle bu hedeflere ulaşmalısınız. AK gençler başka yerde kendilerine rol model aramazlar, çünkü önümüzde herkesin saygı duyduğu bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan. Aramızdan yarının Recep Tayyip Erdoğan'ları çıkacak, buna inanıyorum." dedi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan ise partilerinin, gençlerin dinamizmi, heyecanı ve desteğiyle bugünlere geldiğini belirtti.

Gençlerden aldıkları enerjiyle Türkiye'de demokrasi ile hak ve özgürlükleri daha iyi tesis etmek için, Osmanlı Devleti'nin manevi mimarı ve Osman Gazi'nin kayınbabası ve hocası Şeyh Edebali'nin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuyla birçok reforma imza attıklarını kaydeden Gürcan, şu ifadelere yer verdi:

"Gençlerimize daha iyi bir gelecek, daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için her alanda tarihi yatırımlar gerçekleştirdik. Onlardan aldığımız ilhamla 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu ilan ederek, hayata geçirmenin mücadelesini verdik. Bu hareketin kurucusunun başbakan olduktan sonra yaptığı ilk icraattan biri, seçilme yaşını 30'dan 25'e, daha sonra da 18'e düşürmek oldu."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da partilerinin genç kadrolarının, Türkiye'nin en büyük güvencesi olduğunun altını çizdi.

Kongredeki coşku ve heyecanın yarınlara dair umutlarını artırdığını dile getiren Hatipoğlu, "Gençlik, sadece yaşla ölçülen bir dönem değildir. Gençlik inanmaktır, korkmadan risk almaktır ve büyük hayalleri gerçekleştirme cesaretidir. Bu cesaret, bizleri sadece bireyler olarak değil millet olarak da ileriye taşır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Ali Demirel, partilerinin her bir ferdinin gece gündüz demeden, canla başla çalıştığını aktardı.

Siyasete makam ve mevki için atılmadıklarını anlatan Demirel, "Biz halkın nezdinde, Hakk'ın rızası için buradayız. Bunun için de çalışıyoruz ve çalışmak zorundayız. Milletler ve devletler kültür üzerine kuruludur. Bizim kültürümüz üzerine çalışın ve Hazreti Mevlana gibi geniş olun. Yunus Emre gibi sevin, sevilin ama gençlik olarak mutlaka Nasreddin Hoca gibi göle maya çalın." diye konuştu.

Gençlere seslenen AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak ise şunları kaydetti:

"Hayaliniz olmadan hedefiniz olmaz. Elbette her hayal gerçeğe dönüşmez lakin asıl enerji kaynağınız hedeflerinizdir, hayallerinizdir. Hedefiniz olmadan hayallerinize yön veremezsiniz. Tarihe 'büyük' sıfatıyla geçen tüm fatihler, devlet adamları, alimler, sanatçılar ve sporcular, hep bir hayalle yola çıkmıştır."

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Samed Safa Kaya da partilerinin, yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen kongrelerinin, adeta bayram havasında geçtiğini dile getirdi.

Bu manzaranın, AK Parti'nin büyük bir aile olduğunu gösterdiğini söyleyen Kaya, "Karşımızda coşkusuyla, enerjisiyle, muhabbetiyle ve gözlerindeki ışıkla partimizin yarınlarını aydınlatan Gençlik Kollarımız var. Şüphesiz bu hareket Gençlik Kollarımızın dinamizmiyle, enerjisiyle bugünlere geldi ve omuzlarımızda yükseldi." ifadesini kullandı.

Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler, bu kutlu davanın neferleri olarak sadece bir siyasi hareketin değil aslında bir milletin umutlarını ve değerlerini temsil ediyoruz. AK gençlik dün gece, bu salonun süslenmesi için kollarını sıvadı, merdivenlere çıktı. Ertesi gün takım elbisesini giydi ve aslanlar gibi kongresini gerçekleştirdi."

AK Parti Eskişehir İl Gençlik Kolları Başkanı Cihan Birsen ise partilerinin bir dava hareketi olduğuna işaret ederek, teşkilatlarının, her daim geleceğin gençlerini yetiştirmeyi sürdüreceğini belirtti.

Fotoğraf çekilmesiyle sona eren organizasyona, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Akgün, Sarıcakaya Belediye Başkanı Ahmet Dönmez, AK Parti Gençlik Kolları MKYK üyeleri Derya Çıraklı ile Mustafa Yıldız, İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, delegeler ile partililer katıldı.