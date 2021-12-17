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Esnafın PKK sorusu İmamoğlu'ndan yanıt: Senin beynin tutulmuş - Son Dakika

Esnafın PKK sorusu İmamoğlu'ndan yanıt: Senin beynin tutulmuş

17.12.2021 20:50

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Kayseri'de esnaf ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında bir vatandaş İmamoğlu'na, "Ben Reis sevdalısı bir kişiyim. PKK'lıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe mi aldınız, medya da böyle haberler var" diye soru sordu. Bunun üzerine İmamoğlu vatandaşa, "Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak da benim devletim nerede, niye gelip tutuklamıyor onu. Senin beynin tutulmuş" cevabını verdi.

Kayseri'de düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için kentte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Hunat Camii'nde kıldıktan sonra 27 Mayıs ve Kazancılar çarşı esnafını ziyaret etti.

"PARA POLİTİKASINDA BİRİNCİ TEMEL KURAL GÜVEN"

İmamoğlu, esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi. Bir esnafın "Sonumuz ne olacak" sorusuna İmamoğlu, "Döviz dediğin şey asrın para politikasıdır. Para politikasında birinci temel kural güven. Yüzde 80- 90 oranındaki ürünlerin çoğu ithal ise dövizi frenleyeceğim diyemezseniz. Türkiye'de yaşanan en büyük sorun yönetememe sorundur. Ben ailem nedeniyle esnaflık yaptım. İşletmeyi açarken aldığın mal, hesaplar, kasaya koyacağın insan. Her şeye titiz davranırsın. Ülkeyi, ekonomiyi yönetecek insanı seçerken her yönü ile araştıracaksın. En doğru insanı oturacaksın. Şu an ülkede böyle bir sorun var" dedi.

PKK SORUSUNA SERT TEPKİ: SENİN BEYNİN TUTULMUŞ

Şekerleme üzerine işletmesi bulunan bir esnaf ise İmamoğlu'na, "Ben Reis sevdalısı bir kişiyim. PKK'lıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe mi aldınız, medya da böyle haberler var" dedi. İmamoğlu ise "Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak da benim devletim nerede, niye gelip tutuklamıyor onu. Senin beynin tutulmuş" cevabını verdi.

Esnafın PKK sorusu İmamoğlu'ndan yanıt: Senin beynin tutulmuş
Esnafın PKK sorusu İmamoğlu'ndan yanıt: Senin beynin tutulmuş
Esnafın PKK sorusu İmamoğlu'ndan yanıt: Senin beynin tutulmuş
Esnafın PKK sorusu İmamoğlu'ndan yanıt: Senin beynin tutulmuş

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Kayseri, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Esnafın PKK sorusu İmamoğlu'ndan yanıt: Senin beynin tutulmuş - Son Dakika


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