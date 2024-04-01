Erdal Beşikçioğlu, Etimesgut Belediye Başkanlığı seçiminde birinci oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yarın pırıl pırıl, çok güneşli, çok güzel bir İstanbul sabahına hep birlikte uyanacağız

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yaptığı konuşmada, İstanbul halkının kendisine verdiği görevleri onurlu ve büyük bir sorumluluk olarak kabul ettiğini belirtti. İmamoğlu, İstanbul'un lider bir şehir olduğunu ve hizmette ve demokraside 'tam yol ileri' demeye devam edeceklerini söyledi.