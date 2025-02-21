Eyyüp Kadir İnan'dan CHP'ye Eleştiri

Politika

AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "CHP'li siyasetçiler, ticaretlerinde yaptıkları hilelerle İzmirli hemşerilerimizi mağdur etmekten çekinmiyorlar. " ifadelerini kullandı.

İnan, yaptığı yazılı açıklamada, Dikili ilçesinde yapılacak villa projesine dahil olan 200 doktorun son seçimlerde CHP'den Kınık Belediye Başkanı seçilen Sema Bodur'a 2022 yılında 125 milyon lira ödediği arazinin sit alanı ilan edildiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Sit alanına proje yapılıp satılmasının Örnekköy Kooperatifi ile yarışacağının altını çizen İnan, şunları kaydetti:

"CHP'li siyasetçiler, ticaretlerinde yaptıkları hilelerle İzmirli hemşerilerimizi mağdur etmekten çekinmiyorlar. 'Gafile kelam, nafile kelam' demiş atalarımız ama biz yine görevimizi yapalım. CHP'li bir tane İzmir milletvekili çıkıp da bu türden dolandırıcılıklara itiraz edemiyor. CHP'li milletvekillerine tavsiyemiz dolandırılan bu doktorlarımızın hakkını savunun. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'a da yaşanan bu krizde meslektaşlarını savunmak düşer. İzmir'de görev yapan doktorlarımızı toplu bir şekilde dolandıran, kooperatif yolsuzluğu yapan zihniyete ve İzmir'de kurdukları bu harami düzene hep birlikte son vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.