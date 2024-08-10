Fahrettin Altun, İsmail Heniyye için taziye mesajı paylaştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Instagram'a getirilen erişim engelinin kaldırılmasının ardından İran'ın başkenti Tahran'da 10 gün önce hayatını kaybeden İsmail Heniyye için Instagram hesabından taziye mesajı paylaştı.
Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Şehadetinin 10. gününde şehit İsmail Heniyye'yi rahmet ve minnetle anıyorum. Filistin özgür olana, insanlığa karşı soykırım suçu işleyenler hesap verene kadar Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde mücadelemiz sürecek." - ANKARA
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