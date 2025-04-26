Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'ndan Ayrıldıklarını Açıkladı - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'ndan Ayrıldıklarını Açıkladı

Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, prensipler uygulanmadığı için Cumhur İttifakı'ndan çıktıklarını bildirdi.

26.04.2025 18:43
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YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Kimsenin iktidarda kalması için kurulmuş bir parti değiliz. Eğer prensipleri uygulanmıyorsa kimseye destek olamayız diyerek Cumhur İttifakı'ndan dışarı çıktık" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Antalya İl Başkanlığı 3'üncü Olağan Kongresi'ne katıldı. Kongreye MKYK Üyesi ve Konya Milletvekili Ali Yüksel, parti yöneticileri ve diğer siyasi parti temsilcileri de katıldı. Kongrede konuşan Erbakan, partinin güçlenerek büyüdüğünü söyledi. Erbakan, "Milli görüşün üzerine beton değil, kurşun dökseniz bitiremezsiniz. Milli görüşü ikinci 40 yılda yeniden şahlandıracağız. Zalimlerin oyunu bozulsun, mazlumlar kurtuluşa ersin. Hazine yardımı olmadan, iktidar gücü, medya gücü olmadan, dış güçlerin desteği olmadan partimizi Türkiye'nin 3'üncü büyük partisi haline getirdik. 650 bin üyeyi, 1 milyon 650 bin hedefine ulaştıracağız. Bu milleti sıkıntılarından geçmişte olduğu gibi kurtaracağız" dedi.

'BANKA BORÇLARI 700 MİSLİ ARTTI'

Halkın büyük bölümünün yoksulluk sınırı altında yaşadığını belirten Erbakan, "23 seneden bu yana iktidar olan malum iktidarı hepimiz biliyoruz. 23 sene önce en büyük vaatleri yoksulluğu, yasakları ve yolsuzluğu ortadan kaldıracağız demişlerdi. Milletimiz onların sözüne inandı. Milletimiz onları uzun süre iktidarda tuttu. Türkiye'de halkın yüzde 80'i yoksul, yüzde 45'i açlık sınırı altında gelire sahip. Bunun en büyük ispatı vatandaşların bankalara olan borçları. AK Parti iktidarı sürecinde vatandaşların banka borçları 700 misli arttı. Vatandaşın alım gücü ve gelir seviyesi yeterli değil" diye konuştu.

'MİLLİ GÖRÜŞÜN EKONOMİ MODELİNE UYMADIKLARI İÇİN OLDU'

Konuşmasında ekonomik sorunlara değinen Erbakan, "Bir taraftan uzaya gideceğiz derken, bir taraftan sosyal yardım olmadan hayatına devam edemeyen milyonlarca kişi var. Ramazan ayında Diyanet verdiği fetvada 'Fitrelerinizi emekli ve asgari ücretlilere verebilirsiniz' diyerek milyonlarca kişinin zor durumda olduğunu ortaya koydu. Bütün bunlar milli görüşün ekonomi modeline uymadıkları için oldu. Borç, faiz, vergi ekonomisine devam ettikleri için oldu. Bugün bunun en büyük ceremesini milletimiz çekiyor. Bizi dinlemeyip, 20 senelik yanlışlarına devam etmeyi tercih ettiler. Kimsenin iktidarda kalması için kurulmuş bir parti değiliz. Eğer prensipleri uygulanmıyorsa kimseye destek olamayız diyerek Cumhur İttifakı'ndan dışarı çıktık. Bu yanlışları kabullenmemiz, arkasında durmamız mümkün değildi" dedi.

'FAKİRLİĞİ ORTADAN KALDIRMAYA GELİYORUZ'

Partisinin iktidarında israfı bitireceklerini söyleyen Fatih Erbakan, "2019 yılında muhalefetin eline geçen belediyeler yüzlerce yolsuzluk dosyasını sunuyorlar. Bunların hiçbirisiyle ilgili bir işlem yapılmıyor. Türkiye'de adamına göre adalet işliyor. CHP'liye ayrı, DEM Partili'ye ayrı AK Partili'ye ayrı hukuk işliyor. Sayıştay'ın raporunda Merkez Bankası'nın 2023 yılında yaptığı 86 ihalenin 70'inde yolsuzluk tespit edildi. Muhalefete gelince ayrı, iktidara gelince ayrı hukuk işliyor. Bu ülkede fakirliği ortadan kaldırmaya geliyoruz. Milletimizi bu maddi ve manevi sorunlardan kurtaracağız. Yol haritamız hazır makam için değil, Allah için çalışan kadrolarımız hazır. Siyaseti ticaret olarak değil, ibadet olarak yapacak kadrolarımız hazır" diye konuştu. Konuşmanın ardından yapılan oylama sonucunda mevcut İl Başkanı Atınç Korkmaz'a ait yönetim kurulu listesi yeniden seçildi. Öte yandan törenin ardından Fatih Erbakan partiye yeni katılan üyelere rozet taktı.

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan, Cumhur İttifakı'ndan Ayrıldıklarını Açıkladı - Son Dakika

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