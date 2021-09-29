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Fatih Erbakan: Emperyalistlerin oyununu kardeşlik ruhuyla bozacağız - Son Dakika

Fatih Erbakan: Emperyalistlerin oyununu kardeşlik ruhuyla bozacağız

29.09.2021 17:03
Fatih Erbakan: Emperyalistlerin oyununu kardeşlik ruhuyla bozacağız, System.String[]

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında partisinin Van İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı.

YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında partisinin Van İl Başkanlığı'nın açılışına katıldı. Erbakan, "Bu zamana kadar bölgemizde emperyalistlerin oyunları nasıl bozulduysa, önümüzdeki dönemde de yine bölge insanımızın şuuruyla, ferasetiyle ve kardeşlik ruhuyla yine bozacağız. Van, Bitlis, Hakkari, Ağrı; İsrail'in değil, İslam Birliği'nin, büyük Türkiye'nin vilayetleri olarak kalacaklardır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Anadolu Buluşmaları' kapsamında partisinin Van İl Başkanlığı açılışına katılmak üzere kente geldi. Bina açılışında konuşan Erbakan, "Bölge halkları bin seneden beri kardeşliğin, huzur ve barışın sembolü oldu. Tabii kardeşlik sadece lafla olmaz. Bölge insanının yeteri kadar iş imkanı var mı? Onlar için paylaşımda adaleti ne kadar tesis ediyorsun? Gelir dağılımında adaleti ne kadar tesis edebiliyorsun? Türkiye'nin bir bölgesine üvey evlat gibi davranıp, diğer bölgelerine öz evlat muamelesi mi yapıyorsun? Bütün milletimiz şahittir ki; Erbakan hocamız bütün mücadelesi boyunca Bitlis ve Konya'yı birbirinden ayırt etmedi. Irkçılığa, ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı bütün gücüyle karşı çıktı. Doğusuyla, batısıyla tüm milletimizin birliği, beraberliği ve aynı zamanda maddi, manevi kalkınması için çalıştı. Erbakan hocamız bölge insanının haklarını korumak için Bingöl'de yaptığı tarihi konuşma neticesinde hapis cezasına çarptırıldı, siyasi yasağa maruz kaldı. Bölge insanının batıdaki insanlarla aynı haklara sahip olması için bedel ödedi. Yine Erbakan hocamız 'Eğer Türk ile Kürdü ayırırsan ortada ne Türk kalır ne de Kürt kalır. Ama Türk ile Kürt bir olursa karşısında ne Amerika ne de İsrail durabilir' dedi. Biz de hocamızın bu mücadelesini devam ettirmek için çalışıyoruz" dedi.Erbakan, bu zamana kadar bölge insanı dış güçlerin, emperyalistlerin oyunlarını nasıl bozduysa ilerki dönemde de bozacağını belirterek "Van, Bitlis, Hakkari ve Ağrı; İsrail'in değil. İslam Birliği'nin, büyük Türkiye'nin vilayetleri olarak kalacaktır. Malazgirt'te beraber omuz omuza mücadele edip şehit düştüysek, Kudüs'ün fethi için Selahattin Eyyubi'nin ordusunda savaşıp şehit düştüysek Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda asırlar boyunca birlikte omuz omuza mücadele ettiysek, Türk, Kürt, Arap ve Çerkez 84 milyon olarak bir duvarın tuğlaları gibi, birlik içinde yolumuza devam edeceğiz. Aynen birinci 40 yılda Van nasıl Milli Görüş'ün kalesi olduysa, Erbakan hocamızı bağrına bastıysa, ikinci 40 yılda da Yeniden Refah'ı, bizleri bağrına basan Van yine Milli Görüş'ün kalesi olacaktır" diye konuştu.


Fatih Erbakan: Emperyalistlerin oyununu kardeşlik ruhuyla bozacağız
Fatih Erbakan: Emperyalistlerin oyununu kardeşlik ruhuyla bozacağız
Fatih Erbakan: Emperyalistlerin oyununu kardeşlik ruhuyla bozacağız

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, Türkiye, Van, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Fatih Erbakan: Emperyalistlerin oyununu kardeşlik ruhuyla bozacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih Erbakan: Emperyalistlerin oyununu kardeşlik ruhuyla bozacağız - Son Dakika
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