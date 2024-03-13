Fatih Erbakan: "İlk olarak belediyenin giriş kapısına \'Rüşvet alan da veren de melundur\' tabelasını asacaklar"

Politika

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "1 Nisan'dan itibaren birbirinden temiz ve dürüst, ahlakıyla, tevazusuyla, aile hayatıyla her bakımdan örnek belediye başkanlarımız inşallah görevine başlayacak ve ilk olarak belediyenin giriş kapısına 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelasını asacaklar. Ahlaklı belediyecilikte rüşvet, hırsızlık, suistimal, adam kayırma, torpil, çifte standart, adaletsizlik borç ve faiz olmaz. Lüksü şatafatı israfı önleyecekler. Kaynak paketlerini harekete geçirecekler. Denk bütçe yapacaklar ve belediyelerimizi borç ve faizden kurtaracaklar" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babası merhum Necmettin Erbakan'ın 28 yıl önce ziyaret ettiği Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde partililer tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Partililerle buluşan Erbakan, 31 Mart 2024 yerel seçimlerde belediye başkanlığı için aday olan Fatih Yılmaz'a destek istedi. Erbakan, "Rabbim mübarek Ramazan ayımızı başta Gazze olmak üzere tüm dünyada ezilen zulme uğrayan mazlumların kurtulmasına vesile eylesin duasıyla sözlerime başlıyorum. Çok değerli belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyetler, zaferler, başarılar diliyorum ve sizlerin de kendilerine desteğinizi bekliyorum. İnşallah milletimiz rantçı belediyecilikten heykelci belediyecilikten kurtulup, 31 Mart'ta Yeniden Refah'ı seçerek 1 Nisandan itibaren ahlaklı belediyecilik döneminin başlamasını sağlamış olacak. Biz Türkiye'nin her köşesinde bu havayı çok açık bir şekilde görüyoruz. Meydanlar, caddeler, sokaklar, her kesimden insanımız, esnafımız bu sefer Yeniden Refah diyor, bu sefer mili görüş diyor, bu sefer ahlaklı belediyecilik diyor. İşte bizim dışımızdaki yorumcuların anket firmalarının, siyaset bilimcilerin, hatta rakip partilerdeki siyasetçilerin açık bir şekilde mutabık kaldıkları husus ne; bu seçimde oyunu artıracak bir parti var o da Yeniden Refah Partisidir diyorlar. Evet gerçek budur. İnşallah çok sayıda belediyeyle beraber Türkiye genelindeki oylarımızı muazzam bir şekilde artıracağız milli görüşün yeni dönemdeki şahlanışını, Yeniden Refah Partimizle gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

"Allah rızası için siyaset yapan Yeniden Refah kadroları, ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacak"

"1 Nisan'dan itibaren birbirinden temiz ve dürüst, ahlakıyla, tevazusuyla, aile hayatıyla her bakımdan örnek belediye başkanlarımız inşallah görevine başlayacak ve ilk olarak belediyenin giriş kapısına 'Rüşvet alan da veren de melundur' tabelasını asacaklar" diyen Erbakan, "Ahlaklı belediyecilikte rüşvet, hırsızlık, suistimal, adam kayırma, torpil, çifte standart, adaletsizlik borç ve faiz olmaz. Lüksü şatafatı israfı önleyecekler. Kaynak paketlerini harekete geçirecekler. Denk bütçe yapacaklar ve belediyelerimizi borç ve faizden kurtaracaklar. Ahlaklı belediyecilik demek belediyenin bütçesinden para harcarken kendi cebinden kendi cebinden harcamaktan daha hassas davranmak demek. Çünkü belediye bütçesinde kul hakkı vardır. Ahlaklı belediyecilik, çalışanlardan başkana kadar haksız zenginleşmeye müsaade etmemek demektir. 1 Nisan itibarıyla ortalıkta gezen bankamatik memurlarının işine son vereceğiz. Bir tane bile bankamatik memuru kalmayacak. Alın teri, kul hakkı, haram ve helal bilinci bunlar olmadan belediye de devlet de yönetilmez. Bizim belediye başkanlarımız ahlaklı yönetimle belediye başkanlığı makamını Allah'ın rızasını kazanmak için bir ibadet makamı olarak görecekler. Makam ve rakam için değil Allah rızası için siyaset yapan Yeniden Refah kadroları, ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacak ve özlemle andığımız 94 ruhunu yeniden canlandıracak" şeklinde konuştu.

"Vatandaşımızı kira öder gibi en uygun ödeme koşullarıyla ve altını çizerek söylüyorum inşallah faiz ödetmeden ev sahibi yapacağız"

1 Nisan'dan itibaren belediyelerde asgari ücreti 25 bin lira olarak başlatacaklarını kaydeden Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik laf ve mazeret üreten belediye başkanı değil, çözüm üreten sonuca ulaştıran, para gibi zamanı da israf etmeyen belediye başkanı demek. Ahlaklı belediyecilik yandaşa değil vatandaşa çalışan belediye, ehliyet ve liyakate önem veren, akrabası, partilisi, yandaşı olduğu için değil hak ettiği için işleri, görevleri ihaleleri veren demek. Dayısı, torpili olanı değil hak edeni hizmet makamına oturtan demek. İşte ahlaklı belediyeciliğin özü bu. 1 Nisan'dan itibaren bunu hayata geçireceğiz ve belediyelerimizde asgari ücret 25 bin lira olarak başlayacağız. Belediye şirketlerindeki taşeron işçilerin mağduriyetlerini gidereceğiz. Ücret ve çalışma koşulları adaletli bir şekilde düzenlenecek. Vatandaşımızı kira öder gibi en uygun ödeme koşullarıyla ve altını çizerek söylüyorum inşallah faiz ödetmeden ev sahibi yapacağız. 2,5 milyon ev için kredi çekmiş ödeyeceği faiz 5,5 milyon. Faizlerin gelmiş olduğu nokta itibariyle 2-3 ev parasını faize veriyor. Böyle ev sahibi mi olunur. Faiz ödemeden inşallah ev sahibi yapacağız. Evini kendisi yapmak isteyenlere de gerekirse ücretsiz arsa temin edeceğiz. Bununla beraber kentsel dönüşümü biz rantsal dönüşüm anlayışı ile yapmayacağız. Adil, ahlaklı bir kentsel dönüşüm kul hakkına riayet ederek yapılacak. Vatandaşın 300 metrekare hakkını alıp da ona 100 metrekare vererek değil belediyeye paraları aktarılsın diye vatandaşı mağdur ederek değil müteahhit zengin olsun diye vatandaşı mağdur ederek değil kul hakkını gözeterek depreme dayanıklılığı gözeterek çevrenin korunmasını gözeterek adil ve ahlaklı bir kentsel dönüşüm inşallah gerçekleşecek" diye konuştu.

"17 tane LGBT Derneği'ni birer kapatacağız inşallah"

17 tane LGBT derneğini kapatacaklarını belirten Erbakan, "Biz ayrıca şehrine sahip çık nesline sahip çık diyoruz. Nesline sahip çıkmak bizim belediye başkanlarımız uyuşturucu illeti ile en etkili mücadeleyi ortaya koyacakları projelerle gerçekleştirecek. Gençlerimizi bu beladan muhafaza edecek. Bu belaya müptela olmuş gençlerimizin rehabilitasyonu ve kurtarılması için ayrıca projeler devreye sokacak ve asrın belası bir büyük sapkınlık hareketi olan LGBT'ye de bizim belediyelerimizde asla geçip verilmeyecek inşallah. Toplumsal cinsiyet eşitliği adı altında cinsiyetsiz toplum oluşturma çabalarına karşı LGBT lobilerinin propagandalarına karşı yeniden refahlı belediyeler belediyenin salonlarını binalarını sahnelerini billboardlarını raketlerini asla ve asla bu sapkınlığa alet etmeyecek ve bu sapkınlığa geçit vermeyecek. İnşallah 2028'de yeniden refah iktidar olduğu zaman da 2004'ten itibaren bu ülkede kurulan 17 tane LGBT Derneği'ni birer kapatacağız inşallah. Nesline sahip çıkmak için hem Belediyelerde hem de 2028'den sonra iktidarda en etkili mücadeleyi milli görüşlü kadrolar olarak bizler vereceğiz. Sokak köpekleri terörü Allah'ın izniyle önlenecek. En sağlıklı, en konforlu barınaklarda toplanacak veterinerlerin uzmanların gözetiminde bir patisi balda bir patisi yağda yaşayacak. Buralar her isteyen tarafından 24 saat canlı olarak izlenebilecek. Vatandaşımız o barınaklardaki muameleyi yaşam koşullarda hayvanların durumunu 24 saat canlı olarak izleyebilecek. ve tabii ki belediyelerimizde onları denetleyecek ve böylece bu çağ dışı vahşetten şehirlerimizi kurtaracağız. Biricik yavrularımızı yaşlılarımızı bu köpek saldırılarından maruz kalmaktan inşallah kurtarmış olacağız" ifadelerini kullandı.

"İnşallah aziz milletin derdine yine milli görüşle yine refahla derman olacağız"

Refah Partisi'nin Kütahya'daki 1994 yılındaki bir belediye başkanından örnek veren Erbakan, "Ahlaklı belediyecilik örneği olarak bir tane de örnek vererek inşallah huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Ahlaklı belediyecilik olarak yapacaklarımız burada anlatmakla bitmez seçim beyannamemizde ve belediye başkan adaylarımızın kendi çalışmalarında kitapçıklarında bunlar ayrıntılı bir şekilde yazıyor. Ancak ahlaklı belediyeciliğin ne olduğunu göstermesi bakımından bir tane örnek vereyim. Nedir o; Kütahya'daki Refah Partisi'nin 94'teki Belediye Başkanı halen daha hayatta. Bir cebinde bir kalem öbür cebinde bir başka kalemle geziyordu biliyor musun. Niçin diye sordular dedi ki kalemin birinin mürekkebinin parasını ben ödüyorum öbürünü belediye ödüyor. Belediyenin mürekkebini ödediği kalemle kendi ticaretimi kendi özel işlerinde yapamam burada kullanamam. Onun için onun parasını kendim ödüyorum. Belediyenin kalemiyle de belediyenin işlerini takip ediyorum. Masasının üzerine iki tane telefon var bir telefonun faturasını belediye ödüyor bir telefonun faturasını kendisi ödüyor. Neden yine aynı sebep. Faturasını kendi ödediği telefonla ailesiyle görüşmelerini yapıyor özelliklerini ticaretini takip ediyor. faturayı belediyenin ödediği Telefonla da belediyenin işlerini takip ediyor. 100 bin dolardan 1 milyon dolardan 10 milyon dolardan bahsetmiyorum bir kalemin mürekkep bedelinden bahsediyorum bir telefonun sabit telefonun aylık telefon faturasından bahsediyorum. İşte alaka belediyecilik bu. Bizlere Hazreti Ömer'in hassasiyetini hatırlatan bu örnekleri 89'da 94'te milli görüşçü belediyeciler, belediye başkanları hayata geçirdiler ve bu millete yaşatıyorlar. Şimdi yeniden 2024'te 30 sene sonra aynı ruh ile aynı heyecanla aynı dava uğrunda yeniden milli görüş belediyeciliğini, yeniden ahlaklı belediyeciliği canlandıracağız. İnşallah aziz milletin derdine yine milli görüşle yine refahla derman olacağız" dedi. - TRABZON