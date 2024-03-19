Fatih Erbakan: İslam Birliği'ni Kuracağız - Son Dakika
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Politika

Fatih Erbakan: İslam Birliği'ni Kuracağız

Fatih Erbakan: İslam Birliği\'ni Kuracağız

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tokat'ta düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkeyi bir araya toplayarak İslam birliğini kuracaklarını söyledi. Erbakan, İslam birliğinin gücüyle Gazze, Doğu Türkistan, Arakan ve Keşmir gibi bölgeleri kurtaracaklarını belirtti ve milli görüşün tarihi başarılarına vurgu yaptı.

19.03.2024 21:05  Güncelleme: 21:19
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "D60 hedefine ulaşıp Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkeyi bir araya toplayıp inşallah İslam birliğin tesis edeceğiz" dedi.

Yerel seçimler nedeniyle Tokat'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iftar programında partililere ve vatandaşlara seslendi. Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Erbakan; "Erbakan hocamızın hedef olarak gösterdiği ve D60 hedefine ulaşıp Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkeyi bir araya toplayıp inşallah İslam birliğin tesis edeceğiz. ve biraz önce söylediği gibi İslam birliğinin gücüyle 2,5 milyarlık İslam aleminin ortak hareket etmesiyle ortak gücüyle, Gazze'yi de, Doğu Türkistan'a da, Arıkan'ı da, Keşmir'i de inşallah bugün onlardan kurtaracağız. Bütün Milli görüşle verdik. Bütün bunlar milli görüşle mümkün, milli görüş tarihi rahmetli Erbakan Hoca'mızın icraatları bunu apaçık göstergesidir. D8'in kurulması, İslam birliğinin ilk adımının atılması, Amerika'nın incirlik üssünün kapatılması, Amerika'ya ve İngiltere'ye rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmesi, Filistin'e yüz sene aradan sonra ilk defa yeniden Türk askerinin Mehmetçiğin gönderilmesi. 54. hükümete tek bütçeyle havuz sistemiyle milli kaynak paketleriyle altı ayda otuz beş milyar dolar borçsuz zamsız vergisiz kaynak bulunması ve bu kaynakla da işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, dar gelirlilerin yüzünün güldürülmesi. Bolluk ve bereket döneminin yaşatılması. 54. hükümet sadece dış politikada değil, ekonomide de şampiyondur" dedi. - TOKAT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan: İslam Birliği'ni Kuracağız - Son Dakika

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