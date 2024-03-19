Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "D60 hedefine ulaşıp Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkeyi bir araya toplayıp inşallah İslam birliğin tesis edeceğiz" dedi.
Yerel seçimler nedeniyle Tokat'a gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iftar programında partililere ve vatandaşlara seslendi. Kentteki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Erbakan; "Erbakan hocamızın hedef olarak gösterdiği ve D60 hedefine ulaşıp Türkiye'nin öncülüğünde 57 Müslüman ülkeyi bir araya toplayıp inşallah İslam birliğin tesis edeceğiz. ve biraz önce söylediği gibi İslam birliğinin gücüyle 2,5 milyarlık İslam aleminin ortak hareket etmesiyle ortak gücüyle, Gazze'yi de, Doğu Türkistan'a da, Arıkan'ı da, Keşmir'i de inşallah bugün onlardan kurtaracağız. Bütün Milli görüşle verdik. Bütün bunlar milli görüşle mümkün, milli görüş tarihi rahmetli Erbakan Hoca'mızın icraatları bunu apaçık göstergesidir. D8'in kurulması, İslam birliğinin ilk adımının atılması, Amerika'nın incirlik üssünün kapatılması, Amerika'ya ve İngiltere'ye rağmen Kıbrıs Barış Harekatı'nın gerçekleştirilmesi, Filistin'e yüz sene aradan sonra ilk defa yeniden Türk askerinin Mehmetçiğin gönderilmesi. 54. hükümete tek bütçeyle havuz sistemiyle milli kaynak paketleriyle altı ayda otuz beş milyar dolar borçsuz zamsız vergisiz kaynak bulunması ve bu kaynakla da işçinin, memurun, emeklinin, çiftçinin, dar gelirlilerin yüzünün güldürülmesi. Bolluk ve bereket döneminin yaşatılması. 54. hükümet sadece dış politikada değil, ekonomide de şampiyondur" dedi. - TOKAT
Son Dakika › Politika › Fatih Erbakan: İslam Birliği'ni Kuracağız - Son Dakika
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, belediye başkan adaylarına destek çağrısında bulundu. Akşener, muhalefetin nasıl yapıldığını göstermek için seçim bitene kadar 50 program yapacaklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan bayram tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarıldığını açıkladı.
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Batman'da DEM Parti tarafından düzenlenen nevruz etkinliğinde, terör örgütü PKK lehine slogan atan bir grup polisin uyarısına rağmen dağılmayarak taş atmaya devam etti. Polisin müdahalesi sonucu 6 şüpheli gözaltına alındı.
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşanan olayda, H.T. adlı bir kişi tartıştığı karısını mutfaktan aldığı bıçakla bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İpek T'nin hayatını kaybettiğini belirledi. H.T., polis merkezine giderek eşinin kendisine saldırdığını iddia etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Sarıyer Belediye Başkan adayı Mustafa Oktay Aksu ile önce ilçe turu yaptı, sonra halkla buluştu. "Biz bu yola yeni gönüller fethetmek için çıktık" diyen İmamoğlu, "Sarıyerli hemşehrilerime sesleniyorum: Oyunuzu bölmeyin” ifadesini kullandı.
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