Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi Sivas İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika
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Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi Sivas İl Kongresi'nde konuştu

22.05.2022 16:20

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, adalet, refah, huzur, barış ve insan haklarına ancak ve ancak milli görüşle ulaşılabileceğini söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, adalet, refah, huzur, barış ve insan haklarına ancak ve ancak milli görüşle ulaşılabileceğini söyledi.

Partisinin Sivas İl Başkanlığının Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 2. Olağan Kongresi'nde konuşan Erbakan, kongrenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi'nin üye kayıt çalışmaları hakkında bilgi veren Erbakan, "Geçtiğimiz ay Türkiye'de en fazla üye kaydeden siyasi parti Yeniden Refah Partisi olmuştur, hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

Merhum liderleri Necmettin Erbakan'ın, "Eğer biz inanır ve çalışırsak Allah bize yardım eder. Allah bize yardım ederse kimse bize galip gelemez." sözlerini hatırlatan Erbakan, şunları kaydetti:

"Neden bunu söyledim, çünkü bizim diğerleri gibi mecliste lobimiz yok, yüzlerce milletvekilimiz yok, belediye başkanlarımız yok. Hazine yardımımız yok, iktidar gücümüz yok, cilalı parlatma operasyonlarımız yok. Bütün bu yokluklara rağmen, imanla, inançla, azimle ve gayretle bu muazzam sonucu elde ettik. Her zaman söylediğimiz gibi bu daha bir başlangıçtır, inşallah omuz omuza vermiş olan bu inançlı, bu azimli kadrolarla çok daha büyük başarıları, çok daha büyük muvaffakiyetleri, çok daha büyük zaferleri hep birlikte kazanacağız inşallah."

İktidara gelmeleri halinde yapacaklarını anlatan Erbakan, "Paylaşım ve adaleti tesis edeceğiz, önce imtiyazlılar, 'ben' diyen zihniyet değil, önce millet diyen zihniyetle hareket edeceğiz. Gardiyan devlet anlayışı yerine milletin hizmetkarı olan garson devlet anlayışını hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Liyakatlıları iş başına getireceklerini belirten Erbakan, "Üniversite kadrolarına eş, dost, iktidar torpiliyle gelen ne kadar insan varsa onları alanlarıyla ilgili sınava tabi tutacağız. Sınavdan geçemeyenleri üniversiteden göndereceğiz. Bizim iktidarımızda dayısı olan değil, hakkı olan hizmet makamına oturacak. Eğitim sisteminde müfredat baştan aşağı yenilenecek, kaliteli nesiller yetiştiren kaliteli eğitim sistemi, kaliteli müfredat getirilecek." ifadelerini kullandı.

Her alanda önemli adımlar atacaklarını vurgulayan Erbakan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yeniden Refah Partisi olarak milletimize hep bir ağızdan milli görüş sözü veriyoruz. Adalet, refah, huzur, barış ve insan haklarına ancak ve ancak milli görüşle ulaşılır. Milli görüşte ancak ve ancak Yeniden Refah ile gelir. Yıllar boyunca Erbakan Hocamız döneminde de söylediğimiz sloganlarımızı biliyorsunuz, refah gelecek, zulüm bitecek diyoruz. Refah gelecek, yüzler gülecek diyoruz."

Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi Sivas İl Kongresi'nde konuştu
Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi Sivas İl Kongresi'nde konuştu
Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi Sivas İl Kongresi'nde konuştu
Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi Sivas İl Kongresi'nde konuştu
Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi Sivas İl Kongresi'nde konuştu

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Fatih Erbakan Yeniden Refah Partisi Sivas İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika


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