AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hediye edilen aslanlardan bahsetti

Politika

AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. Şahin, yeni dönemde yapacakları projeleri anlattığı sırada bahsettiği konu ile yüzleri güldürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen ve bakımı için Gaziantep'e gönderilen aslanlardan bahseden Fatma Şahin, hayvanların durumunun gayet iyi olduğunu ve dördüz doğurduğunu ifade etti.

4 ASLAN SUDAN'DAN GAZİANTEP'E GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında gerçekleştirdiği Afrika ziyareti sırasında Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Erdoğan'a 2'si erkek olmak üzere toplam 4 yavru aslan hediye etmişti. 'Nil', 'Sultan', 'Sudan' ve 'Sevakin' isimleri verilen aslanlar bakımlarının yapılması için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilmişti.

Aradan geçen 6 yılda o aslanlar büyüdü ve oldukça gelişti. Geldiği ilk günlerde çekingen ve korkak tavırlarıyla etrafa bakın aslanlar şimdilerde ise heybetleriyle görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği aslanların gayet iyi olduğunu ifade etti. Başkan Şahin, 2018 yılında aslanlar için kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen ve dinleyenleri gülümseten diyaloğu Haberler.com stüdyosunda tekrar anlattı.

"BİZİM DÜNYANIN ASLANISIN"

"Daire başkanımız Celal bey sürekli 'Başkanım, bu Zürafa Şakir çok yaşlandı buna eş lazım.' diyordu. Kayseri'ye giderek eş bulduk. Şakir'i, Selvi ile evlendirdik, şimdi çocuk bekliyoruz. Sonrasında da 'Başkanım bu filler çok yaşlandı o yüzden dişi fil bulmamız lazım.' denildi. Kafamda sürekli bu var. Gece saat 02.00'ydi, Cumhurbaşkanımız Sudan'da aradı. "Bizim dünyanın aslanısın, sana aslan hediye edelim." demişler ve 4 aslan hediye etmişler.

"SANA BU SAATTE DİŞİ FİLİ NEREDEN BULAYIM?"

Zaten Cumhurbaşkanımız gece 02.00'de arar, "Başkanım uyuyor musun?" der. Her an uyanık olmak gerekir çünkü kendisi de uyumuyor. Buyurun Cumhurbaşkanım dedim, "Bu aslanlara en iyi nerede bakılabilir diye sorduğumuzda Gaziantep dediler." dedi. Ben de, "Sayın Cumhurbaşkanım gönlünüz rahat olsun biz aslanlara çok iyi bakarız, siz hiç merak etmeyin." dedim. İsimlerini bile verdi gece yarısı. Birinin ismi Nil olsun, birinin ismi Sevakin olsun. Ben de uykulu uykulu yazıyorum isimlerini. Sonra dedim ki, "Efendim bize dişi fil lazım." Cumhurbaşkanımız da, "Fatma hanım gecenin yarısı elimde erkek aslan var, sana dişi fili nereden bulayım bu saatte?" dedi.