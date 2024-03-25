AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hediye edilen aslanlardan bahsetti

AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fatma Şahin, Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar ve Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu oldu. Şahin, yeni dönemde yapacakları projeleri anlattığı sırada bahsettiği konu ile yüzleri güldürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen ve bakımı için Gaziantep'e gönderilen aslanlardan bahseden Fatma Şahin, hayvanların durumunun gayet iyi olduğunu ve dördüz doğurduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 yılında gerçekleştirdiği Afrika ziyareti sırasında Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir, Erdoğan'a 2'si erkek olmak üzere toplam 4 yavru aslan hediye etmişti. 'Nil', 'Sultan', 'Sudan' ve 'Sevakin' isimleri verilen aslanlar bakımlarının yapılması için Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne gönderilmişti.
Aradan geçen 6 yılda o aslanlar büyüdü ve oldukça gelişti. Geldiği ilk günlerde çekingen ve korkak tavırlarıyla etrafa bakın aslanlar şimdilerde ise heybetleriyle görenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. AK Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye ettiği aslanların gayet iyi olduğunu ifade etti. Başkan Şahin, 2018 yılında aslanlar için kendisini arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen ve dinleyenleri gülümseten diyaloğu Haberler.com stüdyosunda tekrar anlattı.
"Daire başkanımız Celal bey sürekli 'Başkanım, bu Zürafa Şakir çok yaşlandı buna eş lazım.' diyordu. Kayseri'ye giderek eş bulduk. Şakir'i, Selvi ile evlendirdik, şimdi çocuk bekliyoruz. Sonrasında da 'Başkanım bu filler çok yaşlandı o yüzden dişi fil bulmamız lazım.' denildi. Kafamda sürekli bu var. Gece saat 02.00'ydi, Cumhurbaşkanımız Sudan'da aradı. "Bizim dünyanın aslanısın, sana aslan hediye edelim." demişler ve 4 aslan hediye etmişler.
Zaten Cumhurbaşkanımız gece 02.00'de arar, "Başkanım uyuyor musun?" der. Her an uyanık olmak gerekir çünkü kendisi de uyumuyor. Buyurun Cumhurbaşkanım dedim, "Bu aslanlara en iyi nerede bakılabilir diye sorduğumuzda Gaziantep dediler." dedi. Ben de, "Sayın Cumhurbaşkanım gönlünüz rahat olsun biz aslanlara çok iyi bakarız, siz hiç merak etmeyin." dedim. İsimlerini bile verdi gece yarısı. Birinin ismi Nil olsun, birinin ismi Sevakin olsun. Ben de uykulu uykulu yazıyorum isimlerini. Sonra dedim ki, "Efendim bize dişi fil lazım." Cumhurbaşkanımız da, "Fatma hanım gecenin yarısı elimde erkek aslan var, sana dişi fili nereden bulayım bu saatte?" dedi.
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Konya'nın Kulu İlçe Emniyet Müdürlüğüne 2. Sınıf Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin atandı. Girgin, görevine başlayarak Kulu'da var olan ortamı daha iyi hale getirmek için çalışacağını belirtti.
Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, CHP'nin FETÖ, PKK ve yabancı güçlerin etkisi altında olduğunu belirtti.
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mahalle ziyaretleri sırasında tarım işçilerinin davetini geri çevirmeyerek, işçilerle birlikte domates fidesi dikti. Başkan Güler, işçilerin taleplerini dinledi ve desteklerini ifade etti.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda 515 sikke ve 100 obje ele geçirildi. Operasyonda O.Ö. ve İ.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan mitinginde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u eleştirerek, projelerini taklit ettiğini söyledi. Yavaş, ayrıca Altınok'un kendi ilçesindeki destek ihtiyacı olan aileleri bilmediğini belirtti.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Dündar, Gazcılar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlar tarafından tam desteklendi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atça'da vatandaşlara ata tohumlarından üretilen fideleri dağıttı. Çerçioğlu, yerel tohumların tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekerek, fide üretimini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşmeye başlayacağını belirterek, bütçe imkanlarını genişletmek için hazırlıklarının olduğunu söyledi. Erdoğan, çalışanlar ve emeklilerin alım gücünün artacağına inandığını ifade etti. Ayrıca, Tokat'a yapılan yatırımlar ve gelecek projeler hakkında bilgi verdi.
Şırnak Valiliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla Gabar Dağı bölgesini 15 gün süreyle özel güvenlik bölgesi ilan etti. Vatandaşların bu bölgeye girmemeleri önem taşımaktadır.
Bafra Belediye Spor Tesisleri'ne yapılan saldırı sonucunda hayatlarını kaybeden Sedat Gezer ve İsmail Kurt, Bafra Belediyesi Asri Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreniyle dualarla anıldı. Törene Bafra Belediye Başkan Adayı Hamit Kılıç, aileler, spor camiası ve takım arkadaşları katıldı.
Ağrı'da DEM Parti öncülüğünde gerçekleştirilen Nevruz etkinliği, Dörtyol Kavşağı'nda yapıldı. Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan etkinliğe katılanlar, üst aramasının ardından alana giriş yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ağrılıların Nevruz Bayramı'nı kutlayarak seçimlerde destek istedi. Etkinlik, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarının tanıtımıyla sona erdi.
Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amaçlandı. Gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i serbest bırakılırken, 3 kişi adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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