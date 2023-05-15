"Fedakarlık yapıyoruz" diyerek seçime girmeyen BTP lideri Hüseyin Baş'tan sonuçlara ilişkin ilk yorum - Son Dakika
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"Fedakarlık yapıyoruz" diyerek seçime girmeyen BTP lideri Hüseyin Baş'tan sonuçlara ilişkin ilk yorum

15.05.2023 15:05

"BTP olarak bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi geri çekeceğiz. Fedakarlık gerekiyordu, yaptık" diyerek seçimlere girmeme kararı alan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, sonuçlarla ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Baş paylaşımında "Bu kavganın öznesi hiçbir zaman millet olmadı. Bir dost…" şeklinde konuştu.

14 Mayıs seçimleri öncesinde 6'lı Masa'ya alınmayan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, daha sonra genel seçimlerden çekildiklerini ve millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini duyurmuştu.

"FEDAKARLIK GEREKİYORDU"

İktidarın kazanmaması adına fedakarlık yaptıklarını belirten Baş, "Muhalefet bloğuna Meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalama şansı bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyorum. Fedakarlık gerekiyordu, yaptık…" ifadelerini kullanmıştı.

"BU KAVGANIN ÖZNESİ HİÇBİR ZAMAN MİLLET OLMADI"

Dün ise Türkiye sandık başına gitti ve sonuçlar büyük oranda netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rakipleri Kemal Kılıçdaroğlu ile Sinan Oğan'ı geride bırakarak yüzde 49.42 oy oranına ulaştı. Meclis'te de çoğunluk yüzde 49.37 ile Cumhur İttifakı'nda kaldı. Gelişmeler dikkatle takip edilirken BTP lideri Baş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Baş, tweet'inde "Bu kavganın öznesi hiçbir zaman millet olmadı. Bir dost…" ifadeleri yer aldı.

'Fedakarlık yapıyoruz' diyerek seçime girmemişlerdi! BTP lideri Hüseyin Baş'tan sonuçlar için ilk yorum
YORUMLAR (2)
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Son Dakika Politika 'Fedakarlık yapıyoruz' diyerek seçime girmeyen BTP lideri Hüseyin Baş'tan sonuçlara ilişkin ilk yorum - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Fedakarlık yapıyoruz" diyerek seçime girmeyen BTP lideri Hüseyin Baş'tan sonuçlara ilişkin ilk yorum - Son Dakika
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